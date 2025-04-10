رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية يكشف موعد بدء الدراسة بالحرم الجديد وتفاصيل الشراكات الدولية

أعرب الدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، عن سعادته بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتعاون الكبير والشراكات العديدة مع مصر في مجالات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى التعاون الكبير في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية خلال توقيع الشراكات مع جامعات فرنسية

وأكد رشدي في تصريحات لـ الموجز على هامش الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي، الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، أن الملتقى فرصة مهمة جدا للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر لأنه يساهم في فتح مجالات لشراكات جديدة مع جامعات فرنسية، وجامعات مصرية خاصة وأن الجامعة الفرنسية هي بالأساس جامعة مصرية .

وكشف رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، عن توقيع 9 اتفاقيات مشتركة مع 9 مؤسسات فرنسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال فاعليات الملتقى، مشيرا إلى أن الجامعة الفرنسية لديها رغبة في أن تمثل حلقة الوصل بين الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية.

خلال زيارة الرئيس ماكرون لجامعة القاهرة

تفاصيل الشراكات الجديدة بين الجامعة الأهلية الفرنسية والجامعات الفرنسية

ولفت الدكتور محمد رشدي، رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، إلى أن الشراكات الجديدة مع الجامعات الفرنسية جاءت في برامج دراسية مختلفة منها الهندسة المعمارية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وريادة الأعمال، واللغات التطبيقية، وهي برامج موجودة بالجامعة الفرنسية، إضافة إلى افتتاح برامج دراسية جديدة على مستوى الدراسات العليا كالدراسات الاوروبية والسياسية المختصة في الشرق الأوسط.

كما كشف رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية عن تطوير برامج دراسية في مجال التعليم التكنولوجي الجامعي الذي تتمع فرنسا بخبرة كبيرة فيه ممتدة من الستينات، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع المعهد القومي الفرنسي للحرف والمهن في هذا الإطار، وهو معهد عريق في فرنسا في مجال التعليم العالي التكنولوجي، إضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى مع جامعة باريس بانثيون السوربون في مجال السياحة والآثار، وجامعة جوستاف ايفل التي تقع نواحي باريس وبها برامج هندسية سنعمل عليها.

رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية خلال توقيع الشراكات مع جامعات فرنسية

وأوضح أن هذه البرامج الدراسية ستبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم.

وأكد رشدي أن الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر تحظى بدعم كبير من وزارة التعليم العالي المصرية، والتي رصدت ميزانية كبيرة للحرم الجامعي الجديد بلغت 51 مليون يورو، والذي يقع على مساحة 45 ألف متر مربع موزعة على 11 مبنى تعليمي من بينها السكن الطلابي وملاعب لكافة الأنشطة الرياضية.

وأضاف أن عمليات البناء في الحرم الجديد بدأت في يوليو 2024، ومن المنتظر أن تتسلم الجامعة المرحلة الأولى من الإنشاءات بنهاية عام 2025 وهي عبارة عن 4 مباني 2 للتدريس و2 للسكن الجامعي، على أن تبدأ الدراسة بالحرم الجديد من يناير 2026.

رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية خلال توقيع الشراكات مع جامعات فرنسية

وقال رشدي إن أهم مايميز خريج الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، أنه يحصل على شهادة تخرج معتمدة من وزارة التعليم العالي الفرنسي، وكأنه سافر لتلقي الدراسة في فرنسا، كما أن بعض البرامج الدراسية يحصلون على شهادة مزدوجة مصرية فرنسية، موضحا أن 99% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الفرنسية مصريين، وتصل نسبة الأساتذة الزائرين الفرنسيين بها 30٪.

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