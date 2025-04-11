هبة مجدي: شخصية "مريم" في فيلم "استنساخ" كانت الأصعب وأرهقتني نفسيًا

تخوض الفنانة هبة مجدي تحديًا تمثيليًا من نوع خاص في فيلم "استنساخ"، حيث تؤدي دورًا وصفته بأنه الأكثر إرهاقًا في مسيرتها، العمل الذي يجمعها لأول مرة بالفنان سامح حسين في إطار مختلف تمامًا عن أعماله الكوميدية، يغوص في عالم الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتأثيره العميق على حياة البشر.

يرصد الموجز، تفاصيل شخصية هبة مجدي في فيلم "استنساخ" وتعاونها مع سامح حسين خلال السطور التالية:

شخصية هبة مجدي في فيلم استنساخ

كشفت هبة مجدي في تصريحاتها الصحفية عن الصعوبة البالغة التي واجهتها خلال تجسيدها لشخصية "مريم" في فيلم "استنساخ"، مؤكدة أن الشخصية تمثل تحديًا نفسيًا وبدنيًا بالنسبة لها، حيث تتطلب أداءً معقدًا وتجسيدًا دقيقًا لحالة إنسانية لم تطرقها من قبل.

وأكدت هبة مجدي أن الدور دفعها لتقديم أبعاد جديدة في أدائها الفني، مما جعل التجربة مرهقة لكنها ممتعة في الوقت نفسه.

هبة مجدي

تعاون هبة مجدي مع سامح حسين وتمنيات بالتكرار



أعربت هبة مجدي عن سعادتها بالتعاون الأول مع النجم سامح حسين، مشيرة إلى أن كيمياء العمل بينهما ظهرت بوضوح أثناء التصوير.

وأكدت أنها تأمل أن يتكرر هذا التعاون في أعمال قادمة، خاصة أن سامح خاض التجربة بروح جديدة بعيدة عن الطابع الكوميدي الذي اعتاد عليه جمهوره، مما منح العمل طابعًا مميزًا ومختلفًا.

فيلم استنساخ

قصة فيلم استنساخ

ينتمي فيلم "استنساخ" إلى نوعية أفلام التشويق والغموض، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة الفكرية حول تأثير التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على المجتمع. يتناول الفيلم تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الإنسان على التكيف مع التقدم التكنولوجي السريع، ومخاطر اندماجه الزائد في الواقع الافتراضي، إلى جانب محاولات الاستفادة من تلك الثورة الرقمية بطريقة متزنة وآمنة.

عمل سينمائي مختلف لسامح حسين ومغامرة إخراجية جديدة

فيلم "استنساخ" يمثل مغامرة سينمائية جديدة للنجم سامح حسين، حيث يتخلى عن الكوميديا ليخوض تجربة أكثر جدية وعمقًا، وسط أحداث تتطلب تركيزًا وتمثيلاً مكثفًا، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين المتميزين، في عمل من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، الذي يخوض هو الآخر تجربة إخراجية جريئة تعكس فكرًا متطورًا ورؤية سينمائية عصرية.

فيلم "استنساخ" يعد واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة التي تطرح تساؤلات فلسفية وعلمية من خلال قالب درامي مشوق، وتقدّم من خلاله هبة مجدي وجهًا تمثيليًا جديدًا أكثر نضجًا وتحديًا، مما يجعله محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

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