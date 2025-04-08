موعد عرض فيلم الفستان الأبيض.. كوميديا رومانسية تبدأ من ضياع فستان الزفاف

فيلم الفستان الأبيض..أعلنت منصة "شاهد" عن الموعد المرتقب لعرض الفيلم المنتظر الفستان الأبيض، الذي يجمع بين نخبة من النجوم مثل ياسمين رئيس، أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، سيُعرض الفيلم لأول مرة يوم 10 أبريل المقبل، ليكون أحدث إضافة إلى مكتبة المنصة من الأعمال المميزة.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول فيلم الفستان الأبيض فيما يلي:

فيلم الفستان الأبيض

شخصيات فيلم الفستان الأبيض وأدوارهم

تقدم ياسمين رئيس في هذا العمل دور "ورد"، الفتاة الشعبية التي تعمل في مطعم للوجبات السريعة، بينما تجسد أسماء جلال شخصية "بسمة"، ابنة خالة ورد وصديقتها المقربة، أما أحمد خالد صالح فيؤدي دور "عصام"، زوج ياسمين رئيس في الفيلم، ليشكل مثلثًا دراميًا مليئًا باللحظات العاطفية والكوميدية.

قصة فيلم الفستان الأبيض وأحداثه الشيقة

تدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حيث تركز القصة على علاقة صديقتين تربطهما روابط عائلية قوية، واحدة منهما على وشك الزواج. في يوم حفل الزفاف، يحدث ما لم يكن في الحسبان، حيث يضيع فستان الزفاف في اللحظات الأخيرة.

فيلم الفستان الأبيض

في مغامرة مليئة بالمواقف المضحكة والعاطفية، تسافر الصديقتان إلى المدينة للبحث عن بديل في محاولة لإنقاذ يوم الزفاف، وتبدأ الأحداث تتكشف بشكل يسلط الضوء على علاقتهما بالمدينة واكتشافاتهما الشخصية.

ترقب لعرض فيلم الفستان الأبيض على منصات الرقمية

منذ الإعلان عن اقتراب عرض الفستان الأبيض، عبّر عدد كبير من جمهور "شاهد" عبر مواقع التواصل عن حماسهم لمتابعة الفيلم، خاصة مع طابعه الإنساني وقصته القريبة من الواقع، إلى جانب الأداء المميز المتوقع من بطله ياسمين رئيس، التي أثبتت في أعمالها السابقة قدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة ببراعة.

الجدل الذي أثاره عرض فيلم الفستان الأبيض

أثار فيلم "الفستان الأبيض" جدلاً واسعاً بعد عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر 2024، كان محور الجدل حول طريقة تصوير الفيلم لمهنة الصحافة، حيث تم عرض شخصية البطلة، التي تؤدي دورها ياسمين رئيس، وهي تستخدم بطاقة تدريبها الصحفي لحضور فعاليات خاصة، مما أثار استياء عدد من الصحفيين.

دفاع صناع فيلم الفستان الأبيض

في ردها على هذه الانتقادات، دافعت مؤلفة الفيلم جيلان عوف عن العمل، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة إلى مهنة الصحافة، بل كان التركيز على رحلة شخصية تسعى لتحقيق حلمها.

كما أكدت احترامها الكبير للمهنة الصحفية، واعتبرت أن الفيلم يعكس تسلسل الأحداث من منظور درامي بعيد عن الإساءة.

مشاركة فيلم الفستان الأبيض في المهرجانات الدولية

بعد الجدل المحلي، شهد فيلم الفستان الأبيض، مشاركة في مهرجان "Fuori Bif&st" في إيطاليا، حيث نافس في مسابقة Meridiana التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 29 مارس 2025.

رغم الجدل الذي رافق الفيلم، تم تحديد موعد عرضه في دور السينما المصرية بداية من 20 نوفمبر 2024، وسط توقعات بتحقيق نجاح جماهيري بناءً على ردود الأفعال الأولية التي تلقاها العمل.

إجمالًا، رغم الجدل الذي أثارته بعض تفاصيل الفيلم، لا يزال "الفستان الأبيض" يواصل مسيرته في المهرجانات السينمائية وعروضه المحلية، مما يعكس التحديات التي قد تواجه الأعمال الفنية في تلقي ردود فعل متباينة.

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