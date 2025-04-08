"سيكو سيكو" يتصدر إيرادات عيد الفطر وسط منافسة قوية بين 4 أفلام جديدة

شهدت دور العرض خلال عيد الفطر منافسة بين أربعة أفلام مصرية جديدة، حملت طابعًا جماهيريًا وترفيهيًا، وتفاوتت في قصصها وأبطالها وحتى إيراداتها، بينما خطف فيلم "سيكو سيكو" الأضواء بتحقيقه أعلى إيرادات، جاءت الأفلام الأخرى بمستويات متفاوتة في الحصيلة المادية، مما يعكس توجهات الجمهور واختياراته هذا الموسم.

يرصد الموجز أبرز إيرادات أفلام عيد الفطر بالأمس وعلى رأسهم فيلم "سيكو سيكو" خلال السطور التالية:

"سيكو سيكو" يتصدر السباق ويحتفل بنجاح العرض

تصدر فيلم "سيكو سيكو" قائمة الإيرادات في موسم عيد الفطر، محققًا مبلغًا قدره 3,775,623 جنيهًا، وهو من بطولة عصام عمر وطه دسوقي.

ويعد هذا العمل أول تعاون سينمائي كبير بين النجمين، حيث مزج الفيلم بين الكوميديا والمغامرة في قالب شبابي خفيف جذب الجمهور.

وقد احتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من أبطاله ونجوم الوسط الفني، من بينهم خالد الصاوي، أحمد داش ومحمود عزب.

ولفت الأنظار طه دسوقي الذي ارتدى الشال الفلسطيني، في إشارة لدعمه للقضية الفلسطينية، مما أضفى بُعدًا إنسانيًا على الاحتفال.

فيلم سيكو سيكو

"الصفا ثانوية بنات".. تجربة مدرسية بطابع كوميدي خفيف

أما فيلم "الصفا ثانوية بنات" فجاء في المركز الثاني من حيث الإيرادات، حيث سجل 281,337 جنيهًا منذ بدء عرضه.

ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الكوميديين، على رأسهم علي ربيع وأوس أوس ومحمد ثروت، إلى جانب هالة فاخر، سارة الشامي ولينا صوفيا وغيرهم.

الفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي.

ويدور العمل في أجواء مدرسية تجمع بين الكوميديا والدراما، ويظهر فيه عدد من النجوم كضيوف شرف ضمن أحداثه، مما يضفي لمسة من التنوع على مشاهده.

الصفا ثانوية بنات

"نجوم الساحل".. حضور شبابي وإيرادات متواضعة

في المرتبة الثالثة من حيث الإيرادات، جاء فيلم "نجوم الساحل" محققًا 257,573 جنيهًا، وهو من بطولة أحمد داش إلى جانب أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، وعلي السبع، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

رغم مشاركة عدد من الوجوه الشابة الواعدة، لم يتمكن الفيلم من تحقيق قفزة كبيرة في شباك التذاكر حتى الآن، إلا أن قصته التي تدور في أجواء صيفية ترفيهية قد تجد جمهورها في الأيام المقبلة.

"فار بسبع ترواح".. الكوميديا الجماعية في ذيل القائمة

في المركز الأخير، جاء فيلم "فار بسبع ترواح" محققًا إيرادات بلغت 59,615 جنيهًا فقط، وهو من تأليف محمد فاروق شيبا وإخراج شادي علي، ويعتمد على الكوميديا الجماعية، حيث تدور الأحداث في إطار ساخر يضم عددًا من النجوم في توليفة خفيفة الظل.

ورغم ضعف الإقبال حتى الآن، فإن الفيلم قد يجد فرصة أكبر في الأسابيع القادمة إذا حظي بتفاعل إيجابي من الجمهور أو دعم تسويقي أكبر.

تنوع فني وجمهور ينتقي بعناية

تكشف إيرادات موسم عيد الفطر الحالي عن حالة من التنوع الفني والاختلاف في أذواق الجمهور، حيث تصدر فيلم يعتمد على الوجوه الشابة والطرح المختلف، بينما جاءت أفلام تحمل أسماء شهيرة في مراكز متأخرة ويبقى الحكم النهائي للجمهور، الذي لا يزال يشكل الكلمة الأولى في نجاح أي عمل سينمائي، مهما كانت عناصره.

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