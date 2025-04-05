عرض فيلم الفستان الأبيض على منصة شاهد في هذا الموعد

تستعد منصة "شاهد VIP" لطرح فيلم درامي جديد يحمل عنوان الفستان الأبيض، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس، وذلك يوم 10 أبريل الجاري، الفيلم المرتقب يجمع بين الدراما الاجتماعية واللمسات الإنسانية، ويقدم قصة غير تقليدية تلامس مشاعر الجمهور ببساطتها وصدقها.

يرصد الموجز أبرز التفاصيل حول فيلم الفستان الأبيض خلال السطور التالية:

فيلم الفستان الأبيض

أحداث فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم الفستان الأبيض حول "وردة"، فتاة بسيطة تعيش في حي شعبي، تستعد لحفل زفافها وسط ظروف صعبة، لكن الصدمة تقع حين يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل.

هذا الحدث المفاجئ يدفعها لخوض مغامرة غير متوقعة في شوارع القاهرة برفقة ابنة خالتها، في محاولة يائسة للعثور على بديل ينقذ اليوم المنتظر.

خلال هذه الرحلة، تواجه وردة مواقف متباينة تكشف عن عمق شخصيتها وتُظهر جوانب متعددة من المجتمع المصري.

صناع فيلم الفستان الأبيض

يشارك في بطولة الفستان الأبيض، نخبة من النجوم، إلى جانب ياسمين رئيس، منهم الفنانة الشابة أسماء جلال، والنجم أحمد خالد صالح، والفنانة القديرة سلوى محمد علي، وعدد من الوجوه الواعدة، الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن إنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي.

فيلم الفستان الأبيض

ترقب وانتظار فيلم الفستان الأبيض على منصات التواصل

منذ الإعلان عن اقتراب عرض الفستان الأبيض"، عبّر عدد كبير من جمهور "شاهد" عبر مواقع التواصل عن حماسهم لمتابعة الفيلم، خاصة مع طابعه الإنساني وقصته القريبة من الواقع، إلى جانب الأداء المميز المتوقع من بطله ياسمين رئيس، التي أثبتت في أعمالها السابقة قدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة ببراعة.

أخر أعمال ياسمين رئيس في السينما

يأتي هذا العمل الجديد بعد مشاركة ياسمين رئيس في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، الذي جسدت فيه دور "إيمان"، وشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج زيد الكردي وأحمد بدوي وجابي خوري، وقد حقق صدى كبير بين الجمهور والنقاد على حد سواء بعد عرضه في دور السينما.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

أخر أعمال ياسمين رئيس في الدراما

شاركت الفنانة ياسمين رئيس في دراما رمضان 2025 بعملين منهم مسلسل جودر 2، حيث قدمت ياسمين شخصية "شهرزاد" التي جسدتها في الجزء الأول من المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي، والعمل في إطار فانتازي تشويقي، وشارك في بطولته ياسر جلال وبجانبه كل من: نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، وغيرهم، المسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة وشركة أروما لـ تامر مرتضى.

مسلسل جودر 2

كما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل منتهي الصلاحية، شارك في بطولة العمل أيضًا محمد فراج، هبة مجدي، محمود الليثي، تامر نبيل، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.



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