أغنية لحبيبي تُحلّق بميريام فارس على قمة ترند يوتيوب.. تفاصيل

مرة جديدة، تثبت الفنانة ميريام فارس أنها ليست فقط نجمة غناء، بل أيضًا صانعة لحظات فنية خالدة. فقد تصدّرت قائمة ترند يوتيوب في الساعات الأخيرة بأغنيتها الجديدة "لحبيبي"، التي أطلقتها بأسلوب الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. ويرصد موقع الموجزالتفاصيل في السطور التالية.

وفي وقت قياسي، تجاوزت الأغنية حاجز 2.5 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها، ما يعكس التفاعل الكبير من جمهورها العريض، ونجاح العمل في ملامسة القلوب.



"لحبيبي".. عمل فني متكامل من الألف إلى الياء

ما يميز هذه الأغنية ليس فقط الأداء الصوتي العذب، بل كونها مشروعاً فنياً متكاملاً يحمل توقيع ميريام من كل جانب: كلمات، ألحان، توزيع موسيقي، بمشاركة يوسف العماني في الكتابة والتلحين.

وقدمت ميريام "لحبيبي" باللهجة الخليجية، في قالب موسيقي بصري مستوحى من أجواء فصل الربيع، حيث تنبض كل لقطة بالحياة، الألوان، والرومانسية.



ميريام تكشف كواليس "لحبيبي": وزّعت الأغنية بيدي لأن قلبي وحده يعرف الإحساس

وعبر منشور شخصي على صفحتها في فيسبوك، شاركت ميريام جمهورها بمشاعرها العميقة تجاه هذه الأغنية، قائلة:

"بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبي وزعتها 8 مرات، لكن ولا توزيع لمس مشاعري، فقررت أوزعها بإيدي".

وأضافت بكل صدق:

"كل نغمة فيها طلعت من قلبي، والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللي بترافقني كل يوم"، داعية جمهورها للانغماس في تفاصيل العمل قائلة:

"استمتعوا بالأغنية، وخدوا خيالكم لمكان بتحبوه، وعيشوه معي بكل جوارحكم".



من القلب إلى القلوب... "لحبيبي" تحجز لميريام فارس مكاناً خاصاً في الذاكرة الموسيقية

بإحساس صادق ورؤية فنية متفردة، أهدت ميريام فارس جمهورها تجربة موسيقية بصرية مكتملة العناصر، ونجحت في تحويل "لحبيبي" من مجرد أغنية، إلى رحلة شعورية تعبر حدود الكلمات والنغم.

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