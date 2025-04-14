بسمة عطا تعود بأغنية درامية قوية جواك هلاك على اليوتيوب

أطلقت المطربة الشابة بسمة عطا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "جواك هلاك"، على قناتها الرسمية بموقع YouTube، وعلى جميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو. الأغنية تحمل توقيع الكاتبة سلمى رشيد، ألحان كريم نيازي، توزيع موسيقي إسلام شوقي، إخراج منعم، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر. ويكشف الموجز تفاصيل الأغنية.

دراما الصوت والصورة.. بسمة تمثل الألم بصدق

الأغنية جاءت بطابع درامي، عبّرت فيه بسمة عن معاناة الحب الفاشل بصوتها وأدائها التمثيلي، حيث جسّدت في كليب الأغنية شخصية فتاة خدعها الحبيب بالكذب، لتجد نفسها في دوامة من الضعف وانعدام الأمان. الأداء التمثيلي لبسمة داخل الكليب أضاف عمقًا للأغنية، وظهر مدى احترافيتها في تجسيد المشاعر.

الفنانة بسمة عطا

ترويج بصوت القلب: "قريبة مني ومن قلبي"

بسمة عطا روجت لأغنيتها الجديدة بطريقة عاطفية، حيث نشرت مقطعًا قصيرًا من الأغنية على حسابها الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت:

"الأغنية دي قريبة جدًا مني ومن قلبي، بجد اتمنى تحبوها زي ما أنا حبيتها.. (جواك هلاك) خلال أيام."

بداية فنية لافتة.. ونجاحات متتالية

يُذكر أن بسمة عطا كانت قد طرحت في مطلع العام الماضي أغنية "متستبسطنيش"، من كلمات محمود علي، ألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، والتي كانت أولى خطواتها بعد مشاركتها في برنامج "بوليفارد المواهب" الذي عُرض على شبكة MBC ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

تكريم وجوائز.. وتصدُّر التريند

لم يتوقف النجاح عند هذا الحد، حيث حصلت بسمة على جائزة أفضل مطربة صاعدة ضمن جوائز الميما التي أُقيمت بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور لافت من نجوم الفن. كما طرحت أغنية "بين يوم والتاني"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، إلى جانب أغنية "النهايات" مع بداية العام الحالي، والتي تصدرت بها تريند اليوتيوب، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج منعم علي.

كلمات "جواك هلاك".. صرخة من قلب موجوع

تقول كلمات الأغنية:

دي كأنها غيبوبه اخدت مني وقت طويل شويه

او حد ساحب مني روحي وشدني وسيطر عليا

الضعف بان ضاع الامان وانا كنت متماسكه وقويه

ازاي قبلت الكدابين ورفضت شخصیات سویه

كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره

جواك هلاك براك ملاك مليان صفات ضاره

معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره

أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

انا كنت رهن التجربه وانت اللي بتجرب

صوتك بيرعب قلبي ليه وكإني بتكهرب

الدايره مقفوله وخلاص منك مفيش مهرب

دا انا بستعيذ بالله كمان اول ما بتقرب

كان عقلي فين لما اتخدعت وشوفت من بره

جواك هلاك براك ملاك مليان صفات ضاره

معلش دي تتقال لحد لو اتجرح مره

أما اللي زيي حياتها بيك فعلا بقت مره

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