النهايات لـ بسمة عطا تتصدر تريند يوتيوب بعد طرحها

تصدرت أغنية بسمة عطا تريند يوتيوب بعد طرحها بأيام، علي طريقة الفيديو على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والأغنية بعنوان "النهايات"، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية.

تفاصيل أغنية النهايات

روجت بسمة عطا لأغنيتها الجديدة من خلال نشر فيديو قصير من الأغنية، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليه بقولها:" النهايات.. إزاى أتخطاها" أغنية "النهايات" من كلمات، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى أحمد أمين، ومن إخراج منعم على.



يذكر أن بسمة عطا طرحت فى بداية العام الماضى أغنية "متستبسطنيش" كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وكانت أولى أغاني بسمة، بعد مشاركتها في برنامج بوليفارد المواهب، الذي عرض عبر شبكة قنوات MBC، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية.. كما حصلت بسمة، على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.

آخر أعمال بسمة عطا

ويذكر أيضا أن بسمة طرحت فى الشهر الماضى أغنية "بين يوم والتانى"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل..

ويرصد إليكم الموجز كلمات اغنية النهايات

تقول كلمات "النهايات":.

ده انا فتحت عنيا عليك

عشت الدنيا حسب ما تشوف

بمشي الخطوة بخط ايديك

بصيت عينك ترعب خوف

عمري ما كنت اتجرأ اقول

عكس كلامك وارفض امر

كل اللي بيتقال مقبول

كله اتشال جوايا ومر

وادي النهايات اللي معاك واصلها نهاية

وازاي أتخطاها بدايات

خد عيني فيك و وراه مشيت

اشوف فيك نفس اللي انا عايشة

وافرح فيك وانت عايش معاناه

بدعي عليك من الي بقيت حاسة اتهديت

كنت بتدينى الحنية

وعارف بردو توقف إمتي

عيشتني ادمان الحاله

علاجي ومرضي واحد هو انت

طفله بترسم لسه طريقها

تخبط فيك ماتشوفش بدالك

مسكت ايدك فتغرقها عدت انت ولا على بالك

وادي النهايات اللي معاك واصلها نهاية

وازاي أتخطاها بدايات

خد عيني فيك و وراه مشيت

اشوف فيك نفس اللي انا عايشة

وافرح فيك وانت عايش معاناه

بدعي عليك من الي بقيت حاسة اتهديت

إنت مشيت روحت وعشت وعادي

أمر بسيط دوستني للدرجة دي

واتحطت في خانة المرة دي كداب

يلا دروس وألف غيري حكوها

لي كنت كابوس شوفتك حلم وغالي

وانت عليك الوجع دي تسيبها لي عذاب.

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