تعرف علي موعد عرض أغنية حسن أبو الروس الجديدة

نشر المطرب الشاب حسن أبو الروس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، كشف من خلاله عن مسابقة جديدة بجائزة قدرها 5 ملايين دولار، ويكشف موقع الموجز تفاصيل الأغنية.

أغنية حسن أبو الروس الجديدة

وقال حسن أبو الروس خلال مقطع الفيديو: أغنيتي الجديدة هتنزل يوم 29 الحلو اللي هيقول الأغنية دي مع مين هنكسبه ملايين هكسب بجد مش زي أي حد، الفلوس حاضرة ومعايا في الشنطة 5 مليون دولار لبطل الأبطال.

حسن أبو الروس

وأكد في الفيديو أن الجائزة حقيقية، وليست مجرد دعاية، مشيرًا إلى أن موعد طرح الأغنية الجديدة سيكون يوم 29 من الشهر الجاري.

تفاعل الجمهور مع المسابقة

انهالت العديد من التعليقات للإجابة على سؤال مسابقة حسن أبو الروس وجاءت التعليقات بأسماء مطربين متوقعين ان تكون الأغنية معه وهي كالآتي: عفروتو، خلاص محمد رمضان عملها شوف غيرها وابتكر.

آخر أعمال حسن أبو الروس

شارك حسن أبو الروس مؤخرا في مسلسل "حالة خاصه" مع الفنانة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، أحمد طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

يحكي مسلسل "حالة خاصه" قصة شاب يعني محامي في مكتب اماني النجار ولديه قدرات خاصه، ويعمل على تحقيق هدفه حيث نجح بالفعل في الحصول على براءة موكله في أول قضية له، كما يحاول «عز» زميل نديم أن يسرق أفكاره ليحقق النجاح مثل نديم "طه دسوقي" ولكن أماني تمنحة الثقة وتدعمه.

كما طرح أبو الروس أغنية "سيبك من كلام الناس" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي الشهيرة، وتم تصويرها في مدينه الإسكندرية.

أغنية "سيبك من كلام الناس" من كلمات حسن أبو الروس وايفيل، وتوزيع ناصر بيتس، تحكي الأغنية عن ضغوطات تعرض لها الفنان، ومحاولات الناس لتحطيمة للتوقف عن تحقيق حلمه، ومن خلالها يوجه رسالة للشباب لن تتوقفوا عن تحقيق أحلامكم.

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