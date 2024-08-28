قبل أن يغلق الساحل أبوابه.. حسن أبو الروس يقدم لجمهوره أجمل الليالي

يختتم الفنان حسن أبو الروس موسم الصيف بحفل غنائي ضخم في الساحل الشمالي غداً، وذلك قبل أن يغلق الساحل أبوابه.

حفل حسن ابو الروس في الساحل الشمالي

ونشر حسن أبو الروس عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من برومو الحفل وعلق عليها قائلًا: هقدم بكرا الخميس الموافق 29 أغسطس، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، مستنيكم تشاركوني آخر عطلة أسبوعية في الصيف.

حفل حسن أبو الروس في الساحل الشمالي

أغنية سيبك لـ حسن أبو الروس

جدير بالذكر، أن حسن أبو الروس طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم سيبك، عبر منصة يوتيوب، وبعض المنصات الرقمية.

وجاءت كلمات أغنية سيبك كالتالي: سيبك من كلام الناس، أحنا بتوع السعادة واللي جاي أحنا، مابنعملش حساب في الدنيا يابا غير لله.

وحقق حسن أبو الروس نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل حالة خاصة، وشارك به بجانبه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان طه دسوقي، غادة عادل، علي السبع، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، وئام مجدي، وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

حسن أبو الروس في السينما

جدير بالذكر أن الفنان حسن أبو الروس حقق نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في مسلسل حالة خاصة، وشارك به بجانبه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان طه دسوقي، غادة عادل، علي السبع، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، وئام مجدي، وغيرهم، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.

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