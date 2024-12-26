أغنية برج الثور.. محمد رمضان يجيب على سؤال الـ 5 ملايين جنيه

تصدر اسم الفنان محمد رمضان تريند جوجل بعد إعلانه عن مسابقة الـ 5 ملايين جنيه لمن يخمن اسم أغنيته القادمه، وذلك عبر حسابه الرسمي فيسبوك، وانهالت العديد من التعليقات للاحابة على سؤاله، ويعرض لكم موقع الموجز تفاصيل المسابقة.

أغنية برج الثور

وكشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل المسابقة التى أعلن عنها خلال الأيام الماضية، عبر حسابه على فيس بوك والتى أعلن من خلالها عن جائزة تصل 5 ملايين جنيه لمن يتمكن من معرفة اسم أغنيته الجديدة.

محمد رمضان

وقرر رمضان أن يسهل الاسم على جمهوره مؤكدا أنها اسمها مقتبس من أغانيه برج الثور، وأغنية كبير بلد مرفقة معهم صورة أبو الهول.

تفاصيل مسابقة محمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر حسابه بموقع فيسبوك: سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين اسم أغنيتي القادمة موجود في أغنية من الاتنين دول برج الثور وكبير بلد.

صورة أبو الهول

كليب برج الثور لـ محمد رمضان

وطرح الفنان محمد رمضان، كليبه الجديد الذي يحمل اسم «برج الثور» بالتعاون مع النجم العالمي أفرو بي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد فترة من الترويج له.

اغنية برج الثور



أغنية برج الثور من كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، والفيديو كليب من إخراج ليلى غالب، و تأتي بالتعاون بين محمد رمضان والرابر أفرو بي، وهي من إخراج ليلي غالب، ومن كلمات محمد رمضان وأحمد ديزل، وألحان وتوزيع ديزل.

تسلط الأغنية الضوء على شخصية قوية ومستقلة، وتحمل مزيجًا من الإيقاعات الحديثة والكلمات الجريئة، كما تعبّر عن سمات مواليد برج الثور مثل الثبات والإصرار، لكنها تقدمها بأسلوب مرح ومعاصر.

وشهدت منشورات محمد رمضان الأخيرة تفاعلًا واسعًا من معجبيه، حيث تجنبوا الملل وركزوا على التنبؤ باسم الأغنية القادمة، ولكن لم تخل هذه التفاعلات من الانتقادات، إذ وصف البعض هذه الأنواع من الحملات بأنها تروج فقط للعلامات التجارية العالمية ولا تركز على الفن فقط.

ومن ناحية أخرى، يغيب محمد رمضان عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وذلك بسبب انشغاله بتصوير فيلم سينمائي جديد سيطرح بدور العرض في 2025.

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