شروط وأسعار حضور حفل روبي في رأس السنة 2025.. تفاصيل

تستعد الفنانة روبي لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً ضمن حفلات رأس السنة الجديدة 2025 في القاهرة الجديدة، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر، وسوف يستمر إلى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 1 يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيراً.

شروط وأسعار حضور حفل روبي في رأس السنة 2025

ويرصد موقع الموجز شروط حضور حفل روبي، كالعادة وضعت الجهة المنظمة للحفل شروطًا خاصة، منها ضرورة ارتداء الملابس الرسمية كشرط للدخول، وكانت تذاكر الحفل قد شهدت إقبالًا كبيرًا منذ طرحها، بالرغم من ارتفاع أسعارها، حيث طرحت الشركة المنظمة مجموعة فئات للتذاكر، أبرزها باكدج خاص للطاولات التي تتسع خمسة أفراد جاءت بسعر 120 ألف جنيهاً .

مشاركة روبي في رمضان المقبل

وفي سياق آخر، تستعد روبي للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان"جاني في المنام"، وقد كان يُعرف سابقًا باسم "ناقص ضلع"، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي جوهر" وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وعلي قاسم.

تفاصيل شخصية روبي في مسلسل “جاني في المنام”

وتجسد روبي خلال الأحداث دور إحدى ثلاث شقيقات إلى جانب نيللي كريم وكندة علوش، و يتناول العمل قضايا اجتماعية في إطار تشويقي، ويستعرض التحديات التي تواجهها الشقيقات الثلاث في حياتهن.

آخر أعمال روبي الدرامية

ويشهد العمل عودة روبي للعمل مع الفنانة نيللي كريم، عقب مرور 10 أعوام على تعاونهما الأول في مسلسل «سجن النساء»، كما يشهد العمل عودة لها للدراما الرمضانية، بعد تغيبها عن الموسم الماضي، حيث عرض آخر عمل درامي لها في موسم رمضان قبل الماضي 2023 وهو مسلسل «حضرة العمدة»، وهو بطولة محمود عبد المغني، سميحة أيوب، أحمد رزق، أحمد بدير، إدوارد، وفاء عامر، دينا، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، زينب العبد، محمد مهران، وآخرون من النجوم .

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