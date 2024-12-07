نيللي كريم تعلن تغيير مسلسلها الجديد لـ جاني في المنام

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن تغيير اسم مسلسلها الجديد إلى جاني في المنام بدلاً من ناقص ضلع والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025 وذلك من خلال منشور عبر منصة الصور والفيديوهات انستجرام.

ويستعرض لكم الموجز تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد على النحو التالي



قصة مسلسل جاني في المنام

يقدم مسلسل نيللي كريم الجديد جاني في المنام جرعة من الإثارة والتشويق حول ثلاث فتيات يواجهن مصاعب الحياة وسط تقلبات الظروف الاجتماعية وتجسد نيللي كريم شخصية فتاة تدعى نهى وهي الشقيقة الوسطى لأخواتها، تسعى جاهدة تخطي تجربة عاطفية مرت بها ومن هنا تبدأ الصراعات.

أبطال مسلسل جاني في المنام

ويشارك في مسلسل جاني في المنام باقة فنية رائعة أبرزهم نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، علي قاسم تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.



مسلسل فراولة

ومن الجدير بالذكر ان الفنانة نيللي كريم خاضت الماراثون الرمضاني السابق بمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، احمد فهيم تاليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي و تامر محمد مصطفى.



قصة مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل "فراولة" فِي إطار كوميدي خفيف ، قصة "فراولة" حول فتاة قادمة مِنْ أسفل السلم الاجتماعي لأب يعمل حارس عقار وأم تعمل فِي قراءة الفنجان، وتحلم الفتاة "فراولة" بإعادة كتابة تاريخ عائلي مختلف ومستقبل مبهر، وتجرب العمل فِي التسويق العقاري، ورغم نجاحها، تعجز عن الحصول عَلَى مَا تستحق، فتضطر للتسويق الهرمي لوهم يسكن فِي الأحجار ويسمى الطاقة.

ومن حافة التشرد والطرد مِن المنزل، تضطر "فراولة" للالتحاق بشركة تعمل عبر التسويق الهرمي فِي بيع الوهم للبشر بمقابل مادي كبير، ولكنها تعمل عى توريطهم فِي الحلم بمقابل مادي كمسوقين بعد شرائهم السلعة، وهكذا يبيع "الزبون" السلعة لزبون آخر مَا يلبث أَنْ يتحول إلَى مسوق.

تنجح فراولة فِي القفز مِنْ أسفل السلم الاجتماعي إلى أعلاه، وتتحول إلى سيدة أعمال.

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