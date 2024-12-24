ببدلة السجن.. عصام صاصا يطرح أغنية جديدة طيبة زمان قتلتها بسكينة

طرح مطرب المهرجانات عصام صاصا، أغنية جديدة بعنوان "طيبة زمان قتلتها بسكينة" مما أثار اهتمام الجمهور للبحث عن الكليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاءت هذه الأغنية في ظل الظروف القانونية التي يمر بها مطرب المهرجانات عصام صاصا، حيث أثار الجدل بسبب بوستر الأغنية التي تحكي حاله الشخصي، يرصد الموجز التفاصيل في السطور التالية.

عصام صاصا

بوستر أغنية عصام صاصا الجديدة

اختار عصام صاصا، بوستر اغنيته الجديدة "طيبة زمان قتلتها بسكينة"، ظهر في البوستر ببدلة السجن، مما أثارت تساؤلات عديدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الأغنية الجديدة للمطرب عصام صاصا

أغنية "طيبة زمان قتلتها بسكينة" هي تعاون جديد بين عصام صاصا وكاتب الأغاني عبده روقة، توزيع موسيقي من كيمو الديب.

أثار بوستر الأغنية ضجة واسعة، حيث ظهر صاصا مرتديًا بدلة السجن، في إشارة واضحة إلى محنته الحالية بعد دخوله السجن، حيث ويقضي صاصا حاليًا عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر بتهمة القتل الخطأ، بعد دهسه أحد الأشخاص على الطريق الدائري.

بسبب محنته الأخيرة، ازدادت شهرة عصام صاصا حيث أصدر أكثر من أغنية وهو في السجن، هذا الأسلوب جديد على الجمهور، هناك جمهور وافق على الفكرة وآخر أعترض واعتبرها استغلال للأزمات الشخصية.

عصام صاصا

الأزمات القانونية الأخيرة لمطرب المهرجانات عصام صاصا



تعرض عصام صاصا في الفترة الماضية لعدة أزمات أثرت على مسيرته الفنية، من أبرزها الحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بتهمة تزوير توكيل عقاري.

كما يقضي صاصا حاليًا عقوبة الحبس ستة أشهر بتهمة القتل الخطأ، وأصبحت قضيته رأي عام، ورغم هذه الأزمات إلا أن صاصا يواصل نشاطه الفني بطرح أغاني مثيرة للجدل، منها أغنية "سامع كلاب بتنبح" التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عصام صاصا

تعاطف الجمهور مع عصام صاصا

على الرغم من أزماته، حظي عصام صاصا بتعاطف كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الدعم جعله يواصل نشاطه الفني ويحظى على الانتشار الكبير لأغانيه الأخيرة، التي تحمل كلمات قوية ورسائل تحدي واضحة، أبرزها أغنية "سامع كلاب بتنبح".



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