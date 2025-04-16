موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء.. للموظفين وطلاب المدارس

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء.. ازدادت عمليات بحث المواطنين حول إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء حولها الأيام الحالية، حيث تعد من الإجازات الرسمية وفقا الأجندة العام، ، ويعرض الموجز موعد اجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء 2025 .

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 إبريل الجاري إجازة شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

موعد إجازة تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء إلى جانب قائمة الإجازات الرسمية في مصر 2025

موعد إجازة تحرير سيناء 2025

، وفقًا لما أعلنته رئاسة الجمهورية عبر الأجندة الرسمية للإجازات، فإن موعد إجازة تحرير سيناء 2025 يوافق يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

الاجازات الرسميه لعام 2025

الاثنين 21 إبريل- احتفال شم النسيم ،

، وأصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 إبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 إبريل 2025 ، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الخميس 1 مايو- عيد العمال.

- الجمعة 6 يونيو- وقفة عرفات.

- السبت 7 يونيو- أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 27 يونيو- رأس السنة الهجرية.

- الاثنين 30 يونيو- ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو- ذكرى ثورة 23 يوليو.

- السبت 6 سبتمبر- المولد النبوي الشريف.

- الاثنين 6 أكتوبر- ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.

أعياد الربيع

وأعياد الربيع من أحب الاحتفالات لدى المصريين خاصة أن لها جذور من التراث الفرعونى الأصيل، ويعد الربيع وقت رائع لالتقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق وسط الزهور والألوان المبهجة، ولهذا اليوم يعد المصريون البعض من الأطعمة ذات الطابع الخاص والتى لها مذاق لذيذ.

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