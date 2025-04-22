موعد إجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال 2025

يبحث عدد من المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص عن موعد اجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال 2025، وذلك بعد انتهاء عطلة شم النسيم واعياد الربيع.

وينتظر المصريين الإجازات الرسمية، لتكون فرصة للراحة أو السفر وقضاء أوقات عائلية خارج القاهرة، ويرصد الموجز المواعيد الرسمية لاجازة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

اجازة عيد العمال

موعد اجازة عيد تحرير سيناء رسميا

أعلن مجلس الوزراء المصري، أن يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل اجازة بديلة عن يوم عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم الجمعة 25 أبريل، وتم ترحيله بقرار من مجلس الوزارة حسب السياسة المتبعة عند وقوع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع. وبالإضافة إلى عطلات نهاية الأسبوع الاعتيادية “الجمعة”و"السبت".

موعد إجازة عيد العمال 2025

قرر مجلس الوزراء المصري، أن يوم

الخميس الموافق 1 مايو 2025 أجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال.

موعد إجازة عيد الأضحى 2025

وتعتبر اجازة عيد الأضحى المبارك من أبرز الإجازات التي ينتظرها المواطنون كل عام، وقد أكدت البحوث الفلكية حتي الآن موعد إجازة عيد الاضحي هذا العام كما يلي:

- الخميس 5 يونيو وقفة عرفات.

1- الجمعة 6 يونيو 2024.. أول ايام اجازة عيد الاضحي

2- السبت 7 يونيو 2024.. ثاني ايام اجازة عيد الاضحي

3- الأحد 8 يونيو 2024.. ثالث ايام اجازة عيد الاضحي

4- الإثنين 9 يونيو 2024.. رابع ايام اجازة عيد الاضحي.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2025

يوحد العديد من المناسبات الرسمسة الدينية والوطنية، سيحصل فيها المواطنون على إجازات، وهي كالآتي:

- الخميس 26 يونيو.. رأس السنة الهجرية.

- الإثنين 30 يونيو.. ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو.. عيد ثورة 23 يوليو.

- الخميس 4 سبتمبر.. المولد النبوي الشريف

- الإثنين 6 أكتوبر..عيد القوات المسلحة.

وبذلك، يكون إجمالي عدد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام هو 16 يومًا، وبعض هذه الإجازات تاتي في أيام عطلات نهاية الأسبوع، مما يزيد من احتمال تكوين عطلات طويلة تمتد لأربعة أو خمسة أيام.

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