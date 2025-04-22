موعد إجازة عيد الأضحى 2025.. كيف تستعد للأيام العشر؟

موعد إجازة عيد الأضحى 2025.. أيام قليلة وينتهى شهر شوال ويبدأ المسلمون الاستعداد لعيد الأضحى المبارك 2025، ويتزايد ترقب المواطنين في مصر لـ موعد إجازة عيد الأضحى التي تُعد واحدة من أطول وأهم العطلات السنوية في البلاد.

موعد إجازة عيد الاضحى 2025

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل موعد إجازة عيد الاضحى 2025

حيث تشير التوقعات الفلكية إلى أن العيد هذا العام سيصاحبه عطلة رسمية تمتد لخمسة أيام، وهي تعتبر فرصة لكثير من الأسر المصرية لقضاء إجازة مريحة، سواء في السفر أو التجمعات العائلية أو الاسترخاء من ضغوط العمل اليومية.

موعد وقفة عرفات

يكثف المصريون من عمليات البحث والاستفسار عن موعد وقفة عرفات وتاريخ أول أيام العيد، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة التي تحمل أبعادًا دينية وروحانية واجتماعية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

تتوقع الحسابات الفلكية أن يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1446هـ، سيوافق الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وذلك وفقًا للتقديرات الفلكية الرسمية.

استطلاع هلال ذو الحجة

استطلاع هلال ذو الحجة 1446هـ

أوضحت الحسابات أن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وهو اليوم المحدد لإجراء الرؤية الشرعية لتحديد الموعد الرسمي لبداية شهر ذو الحجة وبالتبعية عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى رسميًا في مصر 2025

بحسب أجندة العطلات الرسمية في مصر لعام 2025، فإن إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات)، وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو، بما يعني حصول الموظفين على عطلة ممتدة لخمسة أيام متواصلة.

وتتيح قوانين العمل لصاحب العمل إمكانية تشغيل العامل في هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل، مقابل منحه أجرًا مضاعفًا عن كل يوم عمل خلال العيد.

قصة عيد الأضحى

عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، ويحل في اليوم العاشر من شهر ذو الحجة. يُعرف أيضًا بـ عيد النحر، إذ يُخلد ذكرى قصة النبي إبراهيم عليه السلام عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وامتثل لأمر الله تعالى.

ويُعتبر ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء من أبرز شعائر العيد، إلى جانب صلاة العيد، والتكبيرات، وصلة الأرحام وزيارة الأقارب، مما يمنح المناسبة طابعًا روحيًا واجتماعيًا مميزًا.

فضل الأيام العشر من ذي الحجة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن أيام العشر من ذي الحجة من أفضل أيام السنة، حيث يُضاعف فيها الأجر وتُستحب الأعمال الصالحة فيها، مثل الصلاة، الصيام، الذكر، والصدقة.

وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:

«ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام» (رواه أبو داود وابن ماجه).

حكم صيام ثمانية أيام من العشر الأوائل

وأوضحت الإفتاء أنه يُستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من شهر ذي الحجة، رغم أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامها تحديدًا، ولكن بما أنها أيام يُستحب فيها العمل الصالح عمومًا، فإن الصيام يُعد من أعظم هذه الأعمال.

موسم الحج

حكم صيام يوم عرفة

وأشارت إلى أن صوم يوم عرفة – لغير الحاج – فهو من السنن المؤكدة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم).

وبذلك يُعد صيام هذا اليوم فرصة عظيمة للتكفير عن الذنوب ورفع الدرجات.

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