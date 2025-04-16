موعد أول أيام ذو الحجة 2025 ووقفة عرفات.. إليك التفاصيل كاملة

موعد أول أيام ذو الحجة 2025 ووقفة عرفات.. يُعد من الأشهر الحُرم، وتأتي في أيامه شعائر عظيمة مثل الحج ويوم عرفة وعيد الأضحى، ويعتبر هذا الشهر فرصة عظيمة للتقرب إلى الله من خلال العبادات مثل الصيام والصدقة والذكر.

موعد أول أيام ذو الحجة 2025 ووقفة عرفات

ويعرض لكم الموجز موعد أول أيام ذو الحجة 2025 ووقفة عرفات.

موعد أول أيام ذو الحجة 2025 ووقفة عرفات

وفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يبدأ شهر ذو الحجة يوم الإثنين 28 مايو 2025، ويستند هذا التقدير إلى الدراسات الفلكية الدقيقة، لكنه ليس نهائيًا حتى يتم التأكيد من الجهات المختصة بناءً على رؤية الهلال.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

إذا بدأ شهر ذو الحجة يوم 28 مايو، فإن وقفة عرفة ستكون يوم الأربعاء 5 يونيو 2025، ويليها عيد الأضحى يوم الخميس 6 يونيو 2025 ،وتُعد هذه الأيام من أهم المناسبات الإسلامية وأكثرها روحانية.

أهمية يوم عرفة وفضل صيامه

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقف فيه الحجاج على جبل عرفات. لغير الحجاج، يُستحب صيامه، لما فيه من فضل عظيم؛ إذ يكفّر الله به ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.

تأكيد الموعد بالرؤية الشرعية للهلال

رغم الاعتماد على التقديرات الفلكية، إلا أن الرؤية الشرعية لهلال ذي الحجة تبقى هي الحاسمة، ويتم تحريها مساء يوم الأحد 27 مايو 2025، وتعلن الجهات الرسمية مثل دار الإفتاء أو المحكمة العليا النتائج بعد الرؤية.

الاستعدادات للحج والعيد في ضوء التوقيت المتوقع

مع اقتراب دخول شهر ذي الحجة، تبدأ الدول والمؤسسات بتنظيم استعداداتها للحج والعيد، من إصدار التصاريح، وتنظيم الرحلات، إلى تجهيز الأسواق والمرافق العامة لاستقبال هذه الأيام المباركة.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تُعد من أعظم الأيام عند الله، ووردت فيها أحاديث نبوية كثيرة تبيّن فضلها ومكانتها. قال رسول الله ﷺ: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" (يعني العشر الأوائل من ذي الحجة)، وتشمل هذه الأيام يوم التروية ويوم عرفة، وتُختم بعيد الأضحى المبارك. يستحب في هذه الأيام الإكثار من الطاعات مثل الصلاة، الصيام، قراءة القرآن، الذكر، والصدقة، كما تُعتبر فرصة عظيمة للتوبة والتقرب إلى الله، خاصة لمن لم يُكتب له أداء مناسك الحج. وقد درج كثير من المسلمين على صيام التسع الأوائل، وخاصة يوم عرفة، لما له من فضل عظيم في تكفير الذنوب.

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