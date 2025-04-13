موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 وتفاصيل زيادة اليوم 60 دقيقة

يترقب المواطنون في مصر موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025، وانتهاء العمل بالتوقيت الشتوي، حيث يتم زيادة الساعة للتوقيت الصيفي 60 دقيقة خلال فصل الصيف، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ومواكبة الممارسات المطبَّقة في كثير من دول العالم.

ووفقا لقرار الحكومة يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل، ويستمر لمدة 6 أشهر، ويكشف الموجز خلال التقرير التالي الموعد الرسمي لتطبيق التوقيت الصيفي وكيفية تغيير الساعة وزياده 60 دقيقة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

موعد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025

حدَّدت الحكومة المصرية موعدًا للعمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025، بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن التوقيت الصيفي والشتوي، الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي آنذاك.

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2025 في مصر، يوم 25 أبريل، وهي الجمعة الأخيرة من الشهر، ومع منتصف ليل الجمعة، وعندما تدق الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، لتصبح الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل.

طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد 2025

ادخل إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

اختر كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

عدّل الوقت والتاريخ على الوضع التلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

اضغط على حفظ.

تغيير الساعة على iPhone.

افتح إعدادات الهاتف.

حدّد عام.

اختر التاريخ والوقت.

بدّل إلى التعيين تلقائيًا.

وقت الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفي.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي

متحدث مجلس الوزراء أكد في وقت سابق أن تطبيق التوقيت الصيفي يرمي إلى ترشيد استهلاك الطاقة سواء الكهرباء، أو السولار، أو الغاز، أو المواد البترولية بوجه عام، للإسهام في تحسين استغلال الموارد المتاحة، والاستفادة القصوى من ضوء النهار في أماكن العمل.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق في اجتماعه رقم 231، الذي انعقد الأربعاء 1 مارس 2023، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، بعد مرور 5 سنوات من إلغائه في 2018، بسبب ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

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