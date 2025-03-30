موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر.. تعرف على التوقيت

موعد صلاة عيد الفطر.. يترقب المسلمون في مصر والعالم الإسلامي موعد أداء صلاة العيد، تلك الشعيرة التي تملأ الأجواء بالفرحة والبهجة بعد شهر كامل من الصيام والقيام.

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر في مختلف المدن المصرية، وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر

موعد صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات



من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في مصر غدًا الاثنين، حيث يختلف توقيتها من محافظة إلى أخرى. وتُعد مدينة حلايب أول المدن التي تشهد إقامة الصلاة في تمام الساعة 5:53 صباحًا، بينما ستكون السلوم آخر مدينة تؤدي الصلاة في تمام الساعة 6:35 صباحًا.

أما بالنسبة للعاصمة والمحافظات الكبرى، سيكون موعد صلاة عيد الفطر كما يستعرضه الموجز على النحو التالي:

القاهرة: 6:13 صباحًا

الجيزة: 6:12 صباحًا

الإسكندرية: 6:16 صباحًا

بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – قنا – أسوان: 6:07 صباحًا

العريش – سانت كاترين: 6:01 صباحًا

شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

دمنهور – الفيوم – المنيا: 6:14 صباحًا

الزقازيق: 6:10 صباحًا

شبين الكوم – كفر الشيخ – بني سويف – أسيوط – أبو سمبل: 6:13 صباحًا

طنطا – بنها: 6:12 صباحًا

المنصورة – سوهاج: 6:11 صباحًا

مرسى مطروح: 6:27 صباحًا

الخارجة: 6:17 صباحًا

دمياط: 6:09 صباحًا

نويبع: 5:59 صباحًا

أهمية صلاة العيد في الإسلام



تُعد صلاة عيد الفطر من الشعائر الإسلامية التي تُبرز روح التضامن والفرح بين المسلمين، حيث يجتمع الناس في المساجد والساحات العامة لأدائها، في أجواء تملؤها البهجة والتكبيرات.

وتأتي هذه الصلاة تتويجًا لشهر من الطاعات والعبادات، حيث شرعها الإسلام تعبيرًا عن الامتنان والشكر لله تعالى.

أدعية مستحبة في عيد الفطر



في هذه المناسبة المباركة، يستحب أن يردد المسلمون الأدعية التي تعكس روح العيد وأجواءه الروحانية، ومنها:

اللهم اجعل عيدنا هذا عيد خير وسلام وبركة.

اللهم اجعلنا من المقبولين المرحومين، واجعل هذا العيد بداية جديدة للطاعات.

اللهم أدخل الفرح على قلوب كل من ضاقت بهم الدنيا.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر

تكبيرات العيد.. بهجة وفرحة



يحرص المسلمون منذ فجر يوم العيد على ترديد تكبيرات العيد التي تضفي أجواءً روحانية مميزة، حيث تبدأ التكبيرات بعد صلاة الفجر وتستمر حتى موعد صلاة عيد الفطر.



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