موعد أذان العشاء اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة في المحافظات

موعد أذان العشاء اليوم.. يُعد أذان العشاء ختام مواقيت الصلاة الخمسة اليومية، ويحرص المسلمون على معرفته لأداء هذه الفريضة في وقتها، خاصة في الأيام التي يكثر فيها القيام وقراءة القرآن.

ويأتي موعد أذان العشاء اليوم بعد غروب الشمس بمدة محددة تختلف من يوم لآخر حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة .

موعد أذان العشاء اليوم

وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، على إتاحة جدول مواقيت ومواعيد الصلاة في المحافظات للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض موعد أذان العشاء اليوم وفقًا للتوقيت المحلي للمدن المختلفة، مع التأكيد على أهمية متابعة المصادر الرسمية مثل هيئة المساحة المصرية أو التطبيقات الموثوقة لمواقيت الصلاة.

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:00 م

موعد أذان العصر: 3:30 م

موعد أذان المغرب: 6:12 م

موعد أذان العشاء: 7:30 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:24 ص

موعد أذان الظهر: 12:5 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

موعد أذان الفجر: 4:21 ص

موعد أذان الظهر: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 3:20 م

موعد أذان المغرب: 6:3 م

موعد أذان العشاء: 7:17 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 3:27 م

موعد أذان المغرب: 6:8 م

موعد أذان العشاء: 7:27 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت السويس

موعد أذان الفجر: 4:15 ص

موعد أذان الظهر: 11:55 ص

موعد أذان العصر: 3:25 م

موعد أذان المغرب: 6:07 م

موعد أذان العشاء: 7:25 م

موعد أذان المغرب اليوم 29 رمضان ومواقيت الصلاة اليوم بتوقيت قنا

موعد أذان الفجر: 4:19 ص

موعد أذان الظهر: 11:54 م

موعد أذان العصر: 3:36 م

موعد أذان المغرب: 6:18 م

موعد أذان العشاء: 7:37 م

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