موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر المختلفة

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 28 مارس ورمضان.. حيث أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام عقب الشهادتين، وهي عماد الدين وأساسه، حيث تعرف الصلاة بأهميتها العظيمة في حياة المسلم، لأنها تعد واجبًا يوميًا وعبادة مستمرة تربط الإنسان بربه، وتغذي أيضاً روحه وتوجهه نحو الخير والصلاح، فمنذ أن فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، حيث أصبحت الصلاة فرضًا على كل مسلم بالغ عاقل، تؤدي خمس مرات يوميًا في أوقات محددة، وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في كافة الأنحاء المختلفة

أدعية الصائم

- قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الجمعة

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الجمعة

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان العشاء وصلاة التراويح ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان العشاء اليوم الجمعة في محافظات مصر

اقرأ أيضاً:

مواقيت الصلاة وموعد أذان العشاء وصلاة التراويح اليوم الإثنين في مختلف الأنحاء

موعد أذان العشاء اليوم 23 رمضان ومواقيت الصلاة في محافظات مصر