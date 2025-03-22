موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان.. يُعد من المواقيت المهمة التي يحرص المسلمون على معرفتها يوميًا، فهو يُعلن دخول وقت آخر فرض من فروض الصلاة.ز

ويُمثل موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ختام الصلوات الخمس المفروضة خلال اليوم.

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان

الموجز ينقل لكم موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان، حيث يكتسب أهمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يرتبط بإقامة صلاة التراويح التي ينتظرها الملايين من المسلمين في أجواء روحانية مميزة تمتلئ بها المساجد.

ويختلف موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان من محافظة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وتوقيت غروب الشمس، وتقوم الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء المصرية بنشر المواقيت الصحيحة بشكل يومي، حرصًا على دقة أداء العبادات في أوقاتها.

وفي هذا السياق، يبحث كثيرون عن موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان عبر الإنترنت أو تطبيقات الأذان أو الجداول الرسمية، سواء للصلاة المفروضة أو للاستعداد لصلاة التراويح والقيام، خاصة مع تقدم أو تأخر التوقيت بمرور الأيام.

وفيما يلي نستعرض موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان في عدد من المحافظات المصرية، مع التحديثات اليومية التي تضمن الدقة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:29 ص

• موعد الشروق: 5:56 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:02 م

• ‎موعد أذان العصر: 3:30 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:08 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:25 م

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:33 ص

• موعد الشروق: 6:01 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:07 م

• موعد أذان ‎العصر: 3:35 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:13 م

• ‎موعد أذان العشاء: 7:32 م

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:28 ص

• موعد الشروق: 5:50 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 11:55 ص

• ‎موعد أذان العصر: 3:21 م

• موعد أذان ‎المغرب: 6:00 م ‎

موعد أذان العشاء: 7:14 م

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 4:44 ص

• موعد الشروق: 6:12 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:18 م

• موعد أذان ‎العصر: 3:46 م

• ‎موعد أذان المغرب: 6:24 م

• موعد أذان ‎العشاء: 7:43 م

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

‎• موعد أذان الفجر 4:22 ص

‎• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر 11:51 ص

• موعد أذان العصر3:19 م

• موعد أذان المغرب 5:57 م

• موعد أذان العشاء 7:12 م

موعد أذان العشاء اليوم 22 رمضان ومواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر 4:19 ص

• موعد الشروق: 5:44 ص

• موعد أذان الظهر 11:50 ص

• موعد أذان العصر 3:17 م

• موعد أذان المغرب 5:55 م

• موعد أذان العشاء 7:11 م

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