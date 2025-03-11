موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء في مختلف الأنحاء ومواقيت الصلاة

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم الثلاثاء.. وفي اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1446 هـ، وهو الموافق يوم 11 مارس 2025، حيث ينتظر المسلمون في غالب أنحاء جمهورية مصر العربية موعد أذان العشاء.

ويمثل هذا الأذان هو انطلاق صلاة العشاء والتراويح، التي تعد من السنن العظيمة في هذا الشهر الفضيل، وهذا ما يقدمه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم

موعد أذان العشاء والتراويح اليوم

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:08 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:54 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في الجيزة

- موعد صلاة الفجر 4:56 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:09 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:27 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القليوبية

- موعد صلاة الفجر 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:07 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:11 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر 5:00 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:13 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:29 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:16 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء في الإسماعيلية

- موعد صلاة الفجر 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:04 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:21 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:50 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:07 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ

- موعد صلاة الفجر 4:44 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 11:56 صباحًا.

- موعد صلاة العصر 3:14 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:44 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء ومواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في أسوان

- موعد صلاة الفجر 4:50 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر 12:02 مساءً.

- موعد صلاة العصر 3:22 مساءً.

- موعد صلاة المغرب 5:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

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