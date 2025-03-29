دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً.. تعرف على فضل التلاوة

دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً هو من أعظم اللحظات التي يمر بها المسلم في حياته الدينية، ويعد فرصة للتقرب إلى الله تعالى، وطلب الرحمة والمغفرة.

وبعد إتمام ختم القرآن، يستحب للمسلم أن يدعو بدعاء خاص يُسمى "دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً"، وهو دعاء يُقال عند الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم كاملاً، طلبًا للبركة في الحياة، وطلبًا للمغفرة، والتقرب إلى الله.

دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً

ويعرض لكم الموجز تفاصيل دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً.

أهمية دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً

يعتبر دعاء ختم القرآن الكريم من السنن المستحبة التي تجلب الخير والبركة للمسلم، وتعد فرصة للاستغفار والدعاء لله عز وجل، وفي هذا الدعاء، يُستحب أن يطلب المسلم من الله عز وجل أن يجعل القرآن شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزقه فهمه وتدبره، والعمل بما جاء فيه من آيات وأحكام.

مضمون دعاء ختم القرآن الكريم كاملاً

يحتوي دعاء ختم القرآن على عدة مطالب، أهمها طلب الهداية من الله، والمغفرة للذنوب، والنجاة من النار، والخلود في الجنة، كما يشمل الدعاء طلب النور في القلب، والشفاء من الأمراض، والسكينة والطمأنينة في الحياة، ومن أبرز الدعوات التي يتم تكرارها هي: "اللهم اجعل القرآن شافعًا لنا يوم القيامة"، و"اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يسيرون به في الدنيا والآخرة".

فضل تلاوة ودعاء ختم القرآن الكريم كاملاً

تلاوة القرآن الكريم وختمه لها فضائل عظيمة في الإسلام. ففي الحديث النبوي الشريف: "من قرأ القرآن وعلَّمه، كان له من الأجر مثل أجر من قرأه، دون أن ينقص من أجرهم شيء" ،وبالتالي، فإن ختم القرآن ليس فقط عملًا عظيمًا بحد ذاته، بل يُعتبر من ألوان العبادة التي تقرب المسلم من ربه، كما أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، ويمنحه سكينة في الدنيا.

ويعتبر دعاء ختم القرآن الكريم من الأعمال المباركة التي تعكس إيمان المسلم بحاجته إلى الله ورغبته في التقرب إليه، ويعكس دعاء ختم القرآن أهمية الاستمرار في التلاوة والتدبر والعمل بما جاء فيه، مع التوجه إلى الله بالدعاء والتوسل برحمة الله وبركاته.

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