دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. إليك أبرز الأدعية المستحبة رددها كثيرًا

دعاء للمتوفي يوم الجمعة هو أفضل شيء وكذلك الصدقة كما ورد في السنة النبوية ويوم الجمعة بالتحديد الدعوة فيه مختلفه عن سائر الأيام فهو يوم عظيم والدعاء .

ويعرض الموجز تفاصيل دعاء للمتوفي يوم الجمعة مستحب مستجاب.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

دعاء للمتوفي يوم الجمعة.. فإذا كان الاب أو الام هو المتوفي فقد قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينقطع عمله الا من ثلاث ذكر من بينها ولد صالح يدعو له، فكم هو جميل ان تكون ذلك الولد الصالح الذي ذكرة الرسول او تكوني انتي البنت الصالحة التي تدعو لأبيها او أمها بالمغفرة و تطلب لهم العفو من الله عز وجل، شارك او شاركي الان أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مستجاب بين الأهل والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تجعله يقف عندك فقط مهما كان المتوفي صديق أو حبيب أو صديقة او الاب أو الام فهي مناسبة للجميع، شارك ولا تتردد لتكسب الأجر ايضا والدعاء لفقيدك منهم.

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

دعاء للمتوفي يوم الجمعة

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه.

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

دعاء المتوفى يوم الجمعه

في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

يوم الجمعه ساعة استجابه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا وارزقهم الرضى بالقضاء ،وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.

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