تكبيرات عيد الفطر 2025.. يستعد المسلمون في كل بقاع الأرض لاستقبال عيد الفطر 2025 خلال الساعات القادمة، والتي تنطلق بترديد تكبيرات عيد الفطر والتي يبحث عنها حاليا الكثيرون على محركات البحث تحت عنوان صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مكتوبة وذلك لأن البعض يرددها بأكثر من صيغة.

ويقدم الموجز لمتابعيه في هذه السطور صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مكتوبة، حيث أن تكبيرات عيد الفطر من السنن العظيمة التي تعبر عن الفرح والشكر لله تعالى بعد إتمام صيام رمضان ويرددها المسلمون إعلانًا للعيد وإحياءً لسنة التكبيرن كما أن التكبير يضفي جوًا من الروحانية والاحتفال بقدوم عيد الفطر، ويذكر المسلمين بعظمة الله وفضله عليهم.

موعد تكبيرات عيد الفطر 2025

يبدأ وقت تكبيرات عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، أي بعد رؤية هلال شوال، ويستمر حتى أداء صلاة العيد صباح يوم عيد الفطر 2025، ويختلف هذا عن تكبيرات عيد الأضحى، التي تمتد لعدة أيام.

يُستحب أن يردد المسلمون تكبيرات العيد في المساجد والبيوت والأسواق، تعبيرًا عن البهجة بإتمام شهر الصيام، وتأكيدًا على الامتثال لأوامر الله.

تكبيرات عيد الفطر

حكم تكبيرات عيد الفطر

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن تكبيرات العيد سنة مؤكدة، حيث استُدل عليها من قوله تعالى:

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].

كما يُستحب الجهر بالتكبير لإظهار الفرح بالعيد وتعظيم شعائر الإسلام.

صيغة تكبيرات عيد الفطر الصحيحة مكتوبة

لم ترد صيغة محددة في السنة النبوية لتكبيرات عيد الفطر، إلا أن الصحابة اجتهدوا في ألفاظ التكبير، ومن أشهر الصيغ التي وردت عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه:

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".

عيد الفطر

أما الصيغة التي درج عليها المصريون قديمًا والتي تُسمع في المساجد والإذاعات، فهي:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا".

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تحميل تكبيرات عيد الفطر 2025.. الله أكبر ولله الحمد