دعاء ختم القرآن الكريم.. اغتنم نفحات آخر رمضان 2025

دعاء ختم القرآن الكريم.. حرص كثير من المسلمين خلال شهر رمضان المبارك، على تلاوة وختم القرآن الكريم بشكل مكثف، ومع انتهاء الشهر الكريم يبحث الكثيرون عن دعاء ختم القرآن من الأدعية المأثورة عند إتمام قراءة القرآن الكريم، وهو من الدعوات المستحبة التي يستجاب لها بإذن الله تعالى، وخلال السطور التالية يوضح الموجز دعاء ختم القرآن الكريم وفضله.

دعاء ختم القرآن الكريم

ختم القرآن الكريم من السنن المأثورة التي يتبعها المسلمون، ويعتبر الدعاء عقب الختم من الأدعية المستحبة، ووفقًا لدار الإفتاء، فإن الدعاء بعد ختم القرآن الكريم يكون مستجابًا بمشيئة الله، حيث تنزل الرحمات على العباد في هذه اللحظات. ويُستحب أن يتلو المسلم دعاء ختم القرآن كما هو مدون في نهاية المصحف، ومنه:

«اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إمامًا ونورًا وهدى ورحمة»،

«اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لي حجة يا رب العالمين»

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر»

وغيرها من الأدعية المباركة التي تحتوي على طلبات من الله برحمة ومغفرة ونجاة من النار.

ختم القرآن الكريم

فضل ختم القرآن في رمضان

شهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ".

ويعد هذا الشهر أفضل وقت لختم القرآن وتلاوته، فقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على مراجعة القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان، كما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان».

كيفية تعزيز القراءة في رمضان

من المستحب أن يكثر المسلم من قراءة القرآن الكريم في رمضان، سواء في الليل أو النهار، إلا أن قراءة القرآن في الليل تحمل ثوابًا أكبر.

كما قالت دار الإفتاء إن قراءة القرآن ليلًا أفضل وأعظم أجرًا، استنادًا إلى قوله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا».

يعتبر دعاء ختم القرآن الكريم من أعظم الأدعية التي يمكن أن يدعو بها المسلم بعد تلاوة كتاب الله، خاصة في شهر رمضان المبارك، ويحرص المسلمون على الإكثار من تلاوة القرآن والدعاء في هذا الشهر الفضيل لما فيه من بركة ورحمة من الله تعالى.

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