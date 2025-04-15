موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

لا تنقطع عمليات البحث عن موعد عيد الأضحى 2025، ووقفة عرفات، حيث ينتظر العديد من المسلمين الاحتفال بتلك الأيام المباركة سواء لدى حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة أو لدى المسلمين في مصر وجميع الدول العربية والإسلامية.

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى بالصلاة، وذبح الأضاحي، وصلة الرحم، ولذا يعرض الموجز موعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات 2025 فلكيا

وبحسب الحسابات الفلكية الصادرة عن مركز الفلك الدولي، من المتوقع أن تكون وقفة عرفات 2025 يوم الخميس 5 يونيو 2025، الموافق 9 ذو الحجة 1446 هجريًا.

ويُعتبر هذا اليوم من أعظم أيام العام في الإسلام، حيث يتجمع الحجاج على جبل عرفات من شروق الشمس حتى غروبها، في مشهد روحاني يُعد من أركان الحج الأساسية، وهو يوم يُستجاب فيه الدعاء وتُغفر فيه الذنوب وتُعتق فيه الرقاب من النار.

موعد عيد الأضحى 2025 فلكيًا

ومن المتوقع أن يصادف عيد الأضحى 2025 يوم الجمعة 6 يونيو 2025، الموافق 10 ذو الحجة 1446 هجريًا، ويستمر الاحتفال حتى الاثنين 9 يونيو 2025. ويقوم المسلمون خلال هذه الأيام المباركة بأداء صلاة العيد، وذبح الأضاحي، وتوزيع اللحوم على المحتاجين، بالإضافة إلى زيارة الأقارب وصلة الأرحام.

أهمية الرؤية الشرعية لتحديد موعد عيد الأضحى 2025

وعلى الرغم من دقة الحسابات الفلكية، فإن الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة تبقى الأساس في تحديد الموعد الرسمي لكل من وقفة عرفات، وعيد الأضحى، ومن المقرر أن تتم تحري هلال ذو الحجة مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، لتُعلن الجهات المختصة، مثل دار الإفتاء المصرية وغيرها من الهيئات الشرعية في العالم الإسلامي، عن بداية شهر ذو الحجة وتأكيد موعد العيد رسميًا.

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025، يوم الجمعة 6 يونيو وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو، على أن يُستأنف العمل والدراسة يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

أما في بعض الدول العربية، فقد تمتد عطلة عيد الأضحى لأسبوع كامل، خاصة في القطاع الحكومي، ما يمنح الموظفين فرصة للاحتفال والسفر وقضاء الوقت مع العائلة.

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