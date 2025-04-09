تاريخ عيد الأضحى 2025 وعدد الإجازات المتبقية في مصر

ينتظر الكثير من المسلمين في مصر والعالم، تاريخ عيد الأضحى 2025، خاصة اللذين يستعدون لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك لمعرفة مواعيد السفر الى المملكة العربية السعودية.

ولا يمكن الجزم بموعد عيد الأضحى حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو 2025، ويستعرض الموجز موعد عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية.

موعد عيد الأضحى

تاريخ عيد الأضحى 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر في سماء القاهرة لمدة 47 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر، تتراوح مدة بقاء الهلال بين 40 و49 دقيقة، وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن فترة بقاء الهلال تتراوح بين 9 و59 دقيقة بعد الغروب.

ويعتمد التقويم الهجري على دورة القمر، حيث تحدد هذه الدورة بداية ونهاية الأشهر، وتستخدم بعض الدول العربية، مثل السعودية، هذا التقويم كمرجع رسمي.

موعد عيد الأضحى 1446 هـ

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك في مصر، من المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك في 6 يونيو 2025 (الجمعة)، وسيستمر حتى نهاية يوم الاثنين 9 يونيو 2025 في معظم الدول العربية والإسلامية.

موعد وقفة عرفات 2025

ويلي عيد الأضحى يوم عرفة، الذي يقف فيه حجاج بيت الله على جبل عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء أهم مناسك الحج، ثم ينفرون إلى مزدلفة بعد مغرب اليوم ذاته.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2025:

عيد شم النسيم: 21 إبريل 2025

عيد تحرير سيناء: 25 إبريل 2025

عيد العمال: 1 مايو 2025

وقفة عرفات: 5 يونيو 2025

عيد الأضحى المبارك: 6 يونيو 2025

رأس السنة الهجرية: 26 يوليو 2025

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025

عيد ثورة يوليو: 23 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر 2025

عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2025

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