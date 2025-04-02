كم باقي على عيد الأضحى 2025؟.. تعرف على موعده بالتفصيل

موعد عيد الأضحي 2025.. مع حلول ثالث أيام عيد الفطر 2025، يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بهذه المناسبة المباركة التي تجلب الفرح والسرور.

ومع استمتاع الجميع بأجواء العيد، تظل الأنظار متجهة إلى المناسبة القادمة وهي عيد الأضحى، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد عيد الأضحى 2025، بالإضافة إلى بعض التوقعات حول الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث الكبير.

موعد عيد الأضحي 2025

موعد عيد الأضحي 2025

وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك في مصر، من المتوقع أن يكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2025 في يوم الجمعة 6 يونيو، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 9 يونيو 2025 في معظم الدول العربية والإسلامية.

ويأتي عيد الأضحى بعد يوم عرفة، الذي يشهد وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء أحد أهم مناسك الحج، قبل التوجه إلى مزدلفة بعد مغرب نفس اليوم، من الجدير بالذكر أنه لا يمكن تأكيد الموعد الرسمي للعيد إلا بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث سيتم تحري الهلال مساء الثلاثاء 27 مايو 2025 وفقًا لتقويم أم القرى.

موعد عيد الأضحي 2025

كم باقي على عيد الأضحى 2025؟

وفقًا للتوقعات الفلكية، من المتوقع أن يكون عيد الأضحى 2025 في يوم الجمعة 6 يونيو، حيث سيكون هناك 64 يومًا فقط حتى موعد الاحتفال بهذه المناسبة المباركة، ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الحدث الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج واحتفالات العيد التي تشهدها الأسر والعائلات في معظم الدول الإسلامية.

موعد عيد الأضحي 2025

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025

وفقًا لقرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم منح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي بدءًا من يوم السبت 29 مارس 2025، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025. وبالتالي، يعود الموظفون إلى عملهم يوم الخميس 3 أبريل 2025.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد بدأت إجازة عيد الفطر يوم السبت 29 مارس 2025، على أن تنتهي أيضًا يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وذلك وفقًا لقرار وزير العمل محمد جبران، بعد تعديل مدة الإجازة للقطاع الخاص.

موعد عيد الأضحي 2025

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