س&ج.. متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي .. التكبيرات سنة العيدين

تعد تكبيرات عيد الأضحى من الشعائر الإسلامية التي تميز أيام العيد، وهي تعبير عن الفرح وتعظيم لله تعالى، وهي سنة تؤدى بصيغة معينة وتبدأ وتنتهي في أوقات محددة، وفقًا لما ورد في السنة النبوية وأقوال الفقهاء ، ويستعرض الموجز متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي.

موعد بدء تكبيرات عيد الأضحى

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى في وقتين مختلفين، وذلك وفقًا لأنواعها.

التكبير المطلق ، ويبدأ من أول أيام ذي الحجة (أي بعد غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة).

يستمر طوال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة).

يستحب التكبير في أي وقت من اليوم، سواء في البيوت أو الأسواق أو أثناء السير، وليس مرتبطًا بالصلاة.

التكبير المقيد : يبدأ من فجر يوم عرفة (9 ذي الحجة) بعد صلاة الفجر.

يستمر حتى عصر آخر يوم من أيام التشريق (13 ذي الحجة).

يقال بعد الصلوات المكتوبة مباشرة.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى ومتى تنتهي

متى تنتهى تكبيرات عيد الاضحى

تنتهي تكبيرات عيد الأضحى مع غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، أي آخر يوم من أيام التشريق، وذلك وفقًا للمذاهب الفقهية الأربعة، ويكون آخر وقت للتكبير المقيد بعد صلاة العصر في اليوم الثالث عشر.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى

هناك عدة صيغ مشهورة لتكبيرات العيد، وأشهرها: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ويضيف بعض الفقهاء: “الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا".

التكبير سنة في العيدين

أكدت وزارة الأوقاف إن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

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