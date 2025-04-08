موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. اعرف العيد الكبير امتى؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.. يعتبر عيد الأضحى المبارك واحداً من أعياد المسلمين الكبرى التي تأتي بعد أداء مناسك الحج.

وفي هذا التقرير ،يعرض لكم الموجز موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

ويأتي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري. بينما يسبق عيد الأضحى "يوم عرفة"، الذي يُعد من أعظم الأيام في الإسلام، ويُعتبر الوقوف في عرفة جزءًا أساسياً من مناسك الحج، وفي عام 2025، يتوقع أن تصادف وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، بينما سيحل عيد الأضحى في الجمعة 6 يونيو 2025.

وقفة عرفات: أهمية اليوم

يُعد يوم عرفة من أهم الأيام في السنة الهجرية، حيث يقف الحجاج على جبل عرفة في مشهد مهيب، يطلبون المغفرة والرحمة من الله، ويعد هذا اليوم من أعظم أيام الله، ففيه يتنزل الرحمات وتُستجاب الدعوات، كما أنه اليوم الذي أكمل فيه الله سبحانه وتعالى الدين للمسلمين، كما جاء في القرآن الكريم: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا" (المائدة: 3).

أما بالنسبة للمسلمين الذين لا يؤدون فريضة الحج، فإن صيام يوم عرفة يُعد من الأعمال الصالحة المستحبة، حيث يُغفر الله فيه للناس جميعًا، ويُكفر عنهم سنة ماضية وسنة قادمة من الذنوب.

عيد الأضحى: شعائر وأحكام

يأتي عيد الأضحى بعد يوم عرفة، حيث يحتفل المسلمون بتقديم الأضاحي كجزء من شعائر العيد، وهي سنة مؤكدة يقتدي بها المسلمون في هذا اليوم المبارك ،ويُعتبر هذا اليوم بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، التي تحظى بمكانة عظيمة في الدين الإسلامي، وتُختتم بأداء صلاة العيد التي تُؤدى صباح يوم العاشر من ذي الحجة.

ويحرص المسلمون في هذا اليوم على التضحية بأحد الأنعام (خروف، بقرة، جمل) تقربًا إلى الله، وذلك بعد أن يُؤدى المسلمون صلاة العيد في المساجد أو الساحات المخصصة ،وتُقسم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: جزء للعائلة، جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء يوزع على الأقارب.

التقويم الهجري والاختلافات في الرؤية

على الرغم من أن يوم عرفة وعيد الأضحى يُحدد حسب التقويم الهجري، إلا أن تحديد الموعد الدقيق يتوقف على رؤية الهلال في كل دولة، وقد يختلف موعد العيد من دولة إلى أخرى بناءً على هذه الرؤية. لذلك، يُنصح المسلمين في مختلف أنحاء العالم بالمتابعة مع الهيئات المختصة في بلادهم لتحديد الموعد الدقيق، حيث يتم الإعلان عن بداية شهر ذي الحجة بعد رؤية الهلال.

إن وقفة عرفات وعيد الأضحى في عام 2025 يوافقان مواعيد هامة في التقويم الإسلامي، ويمثلان فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، وبينما يظل تحديد الموعد الدقيق لهذا اليوم يعتمد على رؤية الهلال، وهو ما يعكس مرونة وتنوع الممارسات الدينية في العالم الإسلامي.

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