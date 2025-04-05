متى تبدأ غرة شهر ذي الحجة 2025؟.. إليك الإجابة

متى تبدأ غرة شهر ذي الحجة 2025؟.. أعلنت الحسابات الفلكية الصادرة عن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025.

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز في السطور التالية من موعد غرة شهر ذي الحجة 2025.

متى تبدأ غرة شهر ذي الحجة 2025؟

ولهذا يولد هلال شهر ذو الحجة 2025 مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا وذلك بتوقيت محافظة القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 (يوم الرؤية).

غرة شهر ذي الحجة 2025

موعد غرة شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 2025

وطبقًا للحسابات الفلكية، يظل الهلال الجديد في سماء مدينة مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة عقب غروب الشمس، ولكن يظل في سماء محافظة القاهرة لمدة 47 دقيقة، وفي سائر محافظات مصر يظل الهلال لفترات تتراوح بين 40 و49 دقيقة.

أما بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال بين 9 و59 دقيقة عقب الغروب.

ووفقاً لهذه الحسابات، سوف تكون غرة شهر ذي الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ما يعني أن وقفة عرفات ستكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، ويوافق عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

الأشهر القمرية والتقويم الهجري

غرة شهر ذي الحجة 2025.. يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تحدد بداية ونهاية الأشهر، حيث تتخذ بعض الدول العربية مثل دولة السعودية التقويم الهجري تقويمًا رسميًا.

وكان أيضاً الخليفة عمر بن الخطاب قد أنشأ هذا التقويم، مستندًا إلى هجرة النبي محمد ﷺ من مدينة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عام 622 م، مما جعله ذلك يُعرف بالتقويم الهجري.

أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2025

- وقفة عرفات: توافق يوم الخميس 5 يونيو 2025.

- أول أيام عيد الأضحى 2025: يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

- ثاني أيام عيد الأضحى 2025: يوم السبت 7 يونيو 2025.

- ثالث أيام عيد الأضحى 2025: يوم الأحد 8 يونيو 2025.

- رابع أيام عيد الأضحى 2025: يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

غرة شهر ذي الحجة 2025

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