موعد عيد الأضحى 2025.. متى وقفة عرفات؟

موعد عيد الأضحى 2025.. يترقب المسلمون في كل أنحاء العالم انطلاق موسم الحج لعام 1446 هـ، ويزداد اهتمام المسلمين في مصر ومختلف الدول العربية بـ موعد عيد الأضحى 2025، وهو أحد أعظم المناسبات الإسلامية، التي تأتي تزامنًا مع أداء الحجاج مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.

يحرص المسلمون على معرفة توقيت وقفة عرفات، وبداية إجازة عيد الأضحى، من أجل التحضير للعيد من حيث شراء الأضاحي، والتجهيز لصلاة العيد، وزيارة الأهل والأقارب.

ويستعرض الموجز فيما يلي موعد عيد الأضحى 2025.

موعد عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفات

وفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية بشأن موعد عيد الأضحى 2025، فإن بداية شهر ذي الحجة 1446 هـ ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

وقفة عرفات

إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 من يوم الخميس 5 يونيو (وقفة عرفات) وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو، أي لمدة 5 أيام.

وفي بعض الدول الخليجية مثل السعودية والإمارات، قد تمتد الإجازة لأسبوع كامل، خصوصًا في القطاع الحكومي.

ورغم أن التواريخ الحالية تعتمد على الحسابات الفلكية، إلا أن الموعد الرسمي يُعلن بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة من قِبل دار الإفتاء في مصر وهيئة الرؤية الشرعية في السعودية، ليتم تأكيد توقيت العيد والإجازات المقررة للموظفين في القطاعين العام والخاص.

موسم الحج

عيد الأضحى وسبب تسميته

عيد الأضحى هو ثاني أعياد المسلمين، ويأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بعد يوم عرفة. ويُحيي المسلمون خلاله سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما فدى الله ابنه بذبح عظيم، لذا يقوم المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيع جزء منها على المحتاجين.

أسماء عيد الأضحى المبارك

يطلق على عيد الأضحى عدة أسماء تعبر عن عظمته ومكانته بين المسلمين، منها:

عيد النحر: نسبة إلى ذبح الأضاحي تقربًا إلى الله.

العيد الكبير: تمييزًا له عن عيد الفطر الذي يُعرف بـ"العيد الصغير".

عيد الحجاج: لارتباطه بمناسك الحج ووقفة عرفات.

وتتسم أيام العيد بالفرح والبهجة، وصلة الأرحام، وتبادل الهدايا، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين. وتُزين المدن والقرى الإسلامية، بينما يرتدي الأطفال ملابس جديدة وتكثر الحلوى والفواكه في المنازل، احتفالًا بهذه المناسبة العظيمة.

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