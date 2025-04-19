هل الأحد إجازة رسمية؟.. إليك مواعيد الإجازات الرسمية 2025

الإجازات الرسمية.. يتساءل الكثيرون هل الأحد إجازة رسمية؟ ، وذلك لأنه يوافق يوم عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به المسيحيين في العالم ويحصل خلاله المسيحيون في مصر على إجازة ولا يتم تطبيقها على العاملين المسلمين في الدولة ولكن خلال الساعات الأخيرة، ضجت مواقع البحث والتواصل الاجتماعي بالحديث حول أن الأحد إجازة رسمية في بعض القطاعات.

لذلك يستعرض الموجز كافة التفاصيل حول هل الأحد إجازة رسمية؟ في التقرير التالي:

هل الأحد اجازة رسمية؟

على الرغم من أهمية عيد القيامه بالنسبة للمجتمع المسيحي والذي يوافق غدًا الأحد 20 أبريل، إلا أن هذه العطلة ليست من بين الأعياد الرسمية المعتمدة في تقويم العطلات الرسمية لعام 2025 ، وبالتالي لم تدرج تلك المناسبة ضمن قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025، على أن يكون يوم عمل طبيعي في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، ومع ذلك هناك بعض القطاعات أعلنت أن الأحد إجازة ومنها البنوك.

إجازة البنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين 20 و21 أبريل 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025.

موعد إجازة شم النسيم 2025

إجازة شم النسيم 2025 في مصر ستكون يوم الإثنين الموافق 19 أبريل 2025م، ووفق قرار رئيس مجلس الوزراء، فهذا اليوم هو عطلة رسمية لقطاع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وكذلك للقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

هل الأحد إجازة رسمية؟

موعد عيد القيامة المجيد 2025

يحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد 2025، غدًا الأحد الموافق 20 أبريل، وهو مناسبة دينية مهمة، يحتفى بها في الكنائس المختلفة بعد فترة صيام طويلة.

موعد عيد القيامة المجيد 2025

يحل موعد عيد القيامة المجيد 2025 غدًا الأحد الموافق 20 أبريل الجاري، بينما يكون الاحتفال بليلة عيد القيامة المجيد أو سبت النور بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء يوم السبت الموافق 19 أبريل الجاري.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسبت النور

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم السبت 19 أبريل 2025، بـ"سبت النور"، المعروف أيضًا بـ"سبت الفرح"، برئاسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025

إجازة واقفة عيد الأضحى: الخميس 5 يونيو 2025.

إجازة عيد الضحى: من الجمعة 6 إلى الإثنين 9 يونيو 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية: الخميس 26 يونيو 2025.

إجازة ثورة 30 يونيو: الإثنين 30 يونيو.

إجازة ثورة 23 يوليو 1952: الأربعاء 23 يوليو.

إجازة المولد النبوي الشريف: الخميس 4 سبتمبر 2025.

إجازة عيد القوات المسلحة: الإثنين 6 أكتوبر 2025.

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