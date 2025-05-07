معهد الساليزيان الإيطالي يطلق منح تدريب مجانية في 28 مهنة.. قدم الآن

دورات معهد الساليزيان.. بدأت وزارة العمل فتح باب التقديم لمنح تدريبية مجانية في 28 مهنة متنوعة، بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمعهد.

وينشر الموجز في السطور التالية كافة التفاصيل حول منح التدريب المجانية في معهد الساليزيان وكيفية التقديم.

وزارة العمل

تفاصيل المنحة التدريبية المجانية في معهد الساليزيان

وبحسب بيان وزارة العمل اليوم، تقدم هذه المنح التدريبية في ثلاثة مجالات رئيسية، المجالات الفنية ومنها تدريبات عملية على المهن الحرفية والصناعية وفي المجالات اللغوية مثل دورات لتقوية المهارات اللغوية المطلوبة في سوق العمل وفي مهارات الحياة لتطوير المهارات الشخصية والمهنية لزيادة الكفاءة والقدرة التنافسية.

موعد التقديم في دورات معهد الساليزيان

يبدأ التقديم في دورات معهد الساليزيان من اليوم الأربعاء، 7 مايو 2025، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب، للتسجيل ومعرفة تفاصيل المهن المتاحة والشروط المطلوبة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://forms.gle/KdqwtYWBYyrdM77m7

جهود وزارة العمل في تطوير التدريب المهني

تواصل وزارة العمل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني من خلال تشغيل 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل في المحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما نفذت الوزارة نحو 379 برنامجًا تدريبيًا في المراكز الثابتة، استفاد منها 5,793 متدربًا (2,229 ذكور و3,564 إناث).

بالإضافة إلى تنفيذ 254 برنامجًا تدريبيًا في الوحدات المتنقلة، استفاد منها 2,816 متدربًا (752 ذكور و2,064 إناث) في 189 قرية.

وتدريب 1,810 متدربًا (926 ذكور و884 إناث) من خلال 96 برنامجًا بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تركز الوزارة على دمج المرأة وذوي الهمم في كافة برامج التدريب والتشغيل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ضمن خطة الدولة لتمكينهم اقتصاديًا.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل

ويشار إلى أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 1 يوليو 2025، أنفق صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل مبلغ 79,339,000 جنيه، ومنذ تأسيسه في 1 يوليو 2003 وحتى 9 أبريل 2025، بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق على دعم خطط التدريب والتأهيل 313,264,000 جنيه.

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