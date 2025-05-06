وزيرة التنمية المحلية: تدريب 24 ألف شاب علي ريادة الأعمال والشمول المالي

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا اليوم الثلاثاء حول جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أبريل 2025، لتحقيق أهداف الدولة في ضبط النمو السكاني وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وينشر "الموجز" التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن شهر أبريل الماضي شهد تنفيذ العديد من الأنشطة، من أبرزها تدريب 30 من العاملين بوحدات السكان و التحول الرقمي ومراكز المعلومات من 23 محافظة، على استخدام برنامج Spectrum لإعداد التقديرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وإعداد سيناريوهات مختلفة لمعدلات الإنجاب الكلي لتمكين صانعي ومتخذي القرار من التخطيط المستقبلي وتحديد الإحتياجات في قطاعات الصحة والتعليم .

وزيرة التنمية المحلية: تدريب 24.765 شاباً وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة تابعت تنفيذ برامج تدريبية استهدفت 24.765 شاباً وفتاة على ريادة الأعمال والشمول المالي في 49 مركز من مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 8 محافظات هي: قنا، سوهاج، أسوان، بني سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الأقصر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، وبرنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل والإنتاج.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة "يلا نشتغل" لخفض نسب البطالة في المجتمع السيناوي

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار الدعم الفني للمحافظات أشار التقرير إلى تنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة جنوب سيناء، تم خلالها عمل جلسات مع رؤساء المراكز والمنسقين لتوضيح منهجية العمل والإطار المؤسسي لتفعيل اللامركزية وحوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات ومناقشة مؤشرات السكان في المحافظة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إطلاق مبادرة "يلا نشتغل" الهادفة إلي خفض نسب البطالة في المجتمع السيناوي، بالتوازي مع المبادرة التوعوية "تحدث معًا" التي أطلقتها وحدة السكان المركزية وتم تعميمها علي مستوي المحافظات لاتخاذ قرارات رشيدة تجاه العديد من القضايا ومنها أهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة ومنع زواج القاصرات وعمالة الأطفال.

وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ جلسات لدعم وبناء قدرات 90 منسق سكاني في دمياط

كما أشار تقرير الوحدة حول الأنشطة التي تم القيام بها القيام بزيارة لمحافظة دمياط، تم خلالها تنفيذ عدة جلسات لدعم وبناء قدرات عدد 90 منسق سكاني من مدن ومراكز المحافظة وتنفيذ أسلوب محاكاة للجنة التنسيق والمتابعة بحضور عدد من رؤساء المدن والتنفيذين وتم تحديد عدد من القضايا منها التسرب من التعليم والبطالة ومشاكل الصحة الإنجابية للشباب، وتم الاتفاق علي أهمية بحث ودراسة مدي توفير المدارس المجتمعية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للحد من الأمية والتنسيق لعمل حاضنات الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخفض نسب البطالة، كما التقت رئيس وحدة السكان المركزية ورئيس وحدة سكان المحافظة ومنسق المسئولية المجتمعية مع أهالي مدينة الصيادين برأس البر لبحث أهم محددات التنمية البشرية لتحسين مستويات المعيشة.

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