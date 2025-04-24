بالأسماء.. وزيرة التنمية المحلية تكشف أسرار وكواليس حركة المحليات الجديدة

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة المحليات لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

وتضمنت حركة المحليات التي أصدرتها وزيرة التنمية المحلية تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

تفاصيل حركة المحليات التي أصدرتها وزيرة التنمية المحلية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن حركة المحليات تضمنت تعيين كل من عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة المنوفية، وخالد النمر سكرتير عام مساعد للمنوفية، وعماد الدين عبدالله أحمد سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعماد عبدالمقصود الدركروي سكرتير عام مساعد الدقهلية.

وزيرة التنمية المحلية

كما تضمنت حركة المحليات التي أصدرتها وزيرة التنمية المحلية تعيين أحمد مصطفى السايس سكرتير عام لمحافظة سوهاج، ود.محمد حلمى سكرتير عام مساعد سوهاج، وعمرو محمد فكرى سكرتير عام بورسعيد، وعمر الأكرت سكرتير عام مساعد بورسعيد، وضياء قطب سكرتير عام جنوب سيناء، وخيري حسن سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.

وزيرة التنمية المحلية: مستمرون فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحليات فى جميع الدرجات الوظيفية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية واستبعاد المقصرين منهم وتصعيد القيادات المتميزة للمناصب القيادية، مشيرة إلى أن الوزارة تضع معيار أساسى فى تقييم القيادات التنفيذية بالمحليات وهو خدمة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم ووضع حلول لها بما يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

مسابقة وزارة التنمية المحلية لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية

وفى السياق ذاته وجهت وزيرة التنمية المحلية، الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بالوزارة بسرعة الإنتهاء من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) والتى حصل عليها المتقدمين خلال المقابلات الشخصية التى أجرتها الوزارة وكذا نتيجة الاختبارات التي أجرتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه من المتوقع الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان رقم (٢) لسنة 2024 خلال شهر مايو القادم تمهيداً للمراجعات النهائية للقيادات التى سيتم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاصة بالإعلان ومن المتوقع إصدار نتيجة المسابقة رسمياً خلال شهر يونيو القادم .

وزيرة التنمية المحلية: نعكف حالياً بالتنسيق مع المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع المحافظين للإعداد لمسابقة جديدة لقيادات الإدارة المحلية والإعلان عنها خلال شهر يوليو 2025.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: حريصون على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة حريصة خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات .

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