آخر أخبار ملف التصالح بعد صدور قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقديم

مد تقديم طلبات التصالح.. أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، وينشر “الموجز” تعليق وزيرة التنمية المحلية علي هذا القرار.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن قرار مد تقديم طلبات التصالح يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ قرار مد تقديم طلبات التصالح

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ قرار مد تقديم طلبات التصالح بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تناشد المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لـ تقديم طلبات التصالح

وحثت د. منال عوض المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لـ تقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد على أهمية ملف التصالح

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية ملف التصالح في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة.

حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

1- البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية

يُرفض طلب التصالح في حال كان المبنى المخالف مقامًا على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية لم يتم تغيير نشاطها، وتحظر القوانين المصرية البناء على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الخضراء، كما لا يجوز البناء على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة.

2- المخالفات التي تمت بعد 8 يوليو 2021

وفقًا للقانون، فإن أي أعمال بناء مخالفة تم تنفيذها بعد تاريخ 8 يوليو 2021 لا يمكن التصالح عليها، حيث حددت الحكومة هذا التاريخ كموعد نهائي لقبول طلبات التصالح. وبالتالي، إذا كان البناء قد تم بعد هذا التاريخ، فلن يكون هناك إمكانية لقبول الطلب.

3- وجود مخالفات تهدد السلامة الإنشائية

إذا كان البناء المخالف يمثل خطرًا على السلامة الإنشائية أو يشكل تهديدًا لحياة السكان والمناطق المحيطة به، يتم رفض طلب التصالح على الفور. ويشمل ذلك:

التصدعات والتشققات الكبيرة التي تؤثر على استقرار المبنى.

التعديات الإنشائية التي تؤدي إلى ضعف تحمل المبنى للأحمال.

عدم مطابقة المواصفات الهندسية التي قد تشكل خطرًا على حياة القاطنين.

4- عدم سداد الرسوم والمستحقات المالية

يعتبر عدم دفع الرسوم المطلوبة أو التأخر في سدادها دون سبب قانوني مبرر، أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح. يتعين على المواطنين دفع الرسوم المالية المستحقة خلال المدة المحددة وفقًا للقانون حتى يتم قبول الطلب.

5- عدم استكمال المستندات المطلوبة

يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل:

رسم هندسي معتمد للمبنى المخالف.

موافقة الجيران (إن لزم الأمر).

أي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة.

إذا لم يتم تقديم هذه المستندات، يتم رفض طلب التصالح على الفور.

مخالفات البناء

6- وجود تعديات على خطوط التنظيم والتخطيط العمراني

في حال كان المبنى المخالف يتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو خارج حدود الترخيص المسموح به، يتم رفض طلب التصالح. وذلك لأن التعديات على التخطيط العمراني تعيق تطوير البنية التحتية وتنظيم المناطق السكنية وفقًا للمخططات المعتمدة.

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