فتح التقديم لـ فرص عمل في الأدرن لفترة محدودة.. سجل الآن

فرص عمل في الأردن.. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في الخارج مضمونة وبرواتب مجزية، فقد أعلنت وزارة العمل اليوم، توفير فرص عمل في الأردن في مجال تربية الطيور، تأتي هذه الفرص ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين بالتعاون مع الجهات المعنية.

فرص عمل في الأردن

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، أعلنت وزارة العمل عن توفير 6 فرص عمل في مهنة "عامل تربية طيور" للعمل في إحدى المؤسسات الزراعية المتخصصة في الأردن.

تربية الدواجن

كيفية التقديم على فرص عمل في الأردن

أوضحت الوزارة أن التقديم على فرص عمل في الأردن يبدأ من اليوم السبت 24 مايو 2025 ولمدة 5 أيام عبر الرابط التالي:https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

شروط التقديم على فرص عمل في الأردن

وأشار البيان إلى أن شروط فرص العمل المتاحة في الأردن تتضمن القدرة على العمل في مزرعة لتربية الطيور،خبرة في تربية طيور الفري، السمان، الحجل، الكاسكو، والملوكي داخل أقفاص في هناجر حديثة،اللياقة الصحية والجسدية والعقلية، وعدم المعاناة من مشاكل خلقية أو صحية، الخلو من فيروس C.

وألا يكون المتقدم قد تم تسفيره من الأردن خلال السنوات الخمس الماضية.

وكذلك ألا يكون قد غادر المملكة الأردنية خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 مايو 2021.

وزارة العمل

تفاصيل فرص العمل في الأردن

ونوهت الوزارة إلى أن الراتب الشهري لـ فرص العمل المتاحة يبلغ 290 دينارًا أردنيًا، ويخضع لقانون العمل الأردني الذي يشمل الإجازات السنوية والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي.

إطلاق المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل

في سياق متصل، أطلقت وزارة العمل المصرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد - مصر" المرصد التنسيقي لمعلومات سوق العمل. يهدف هذا المرصد إلى مأسسة عمل المراصد الإقليمية التي بدأت منذ عام 2014، وربط خطط التدريب المهني والتعليم باحتياجات سوق العمل. كما يسعى إلى دعم صناع القرار بمعلومات دقيقة لربط خطط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة

في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، اعتمد وزير العمل مبلغ مليون و594 ألف جنيه من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، استفاد منه 1098 عاملاً خلال شهر مايو 2025، كجزء من الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.

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