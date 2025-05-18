وظائف وزارة العمل شهر مايو.. تفاصيل التقديم في 5242 فرصة عمل

وظائف وزارة العمل.. أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، طرح آلاف من فرص العمل عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية لشهر مايو 2025، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق دمج فعّال لذوي الهمم في مختلف القطاعات.

وظائف وزارة العمل في مختلف التخصصات

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تلقت وزارة العمل طلبات توظيف من 50 شركة بالقطاع الخاص، موزعة على 8 محافظات، توفر 5242 فرصة عمل في تخصصات متنوعة تشمل:التسويق والمبيعات، المحاسبة والشؤون الإدارية، الهندسة (كهرباء – ميكانيكا – إنتاج – جودة – اتصالات)، الموارد البشرية، المطاعم والفندقة، الأمن والنظافة، السائقين (جميع الرخص)، الفنيين ومشرفي الإنتاج.

وأوضح البيان أن وظائف وزارة العمل في النشرة متاحة برواتب مجزية تُحدد حسب المقابلة الشخصية، وتلتزم جميعها بالحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مزايا التأمين الاجتماعي والصحي.

وزارة العمل

وظائف وزارة العمل لـ ذوي الهمم

وقال محمد جبران وزير العمل، إنه في إطار تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات رئيس الجمهورية، شملت النشرة مجموعة من فرص العمل المخصصة لذوي القدرات الخاصة، لتطبيق نسبة الـ 5% من إجمالي العمالة بكل منشأة، مؤكدًا أن جميع الفرص مناسبة من حيث طبيعة المهام، وتخضع لمتابعة دورية من مديريات العمل لضمان استقرار العاملين.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

ويمكن التقديم في وظائف وزارة العمل من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل في مدينة نصر، أو بالتواصل مع مديريات العمل بالمحافظات التابع لها المتقدم، أو عن طريق مراجعة عناوين وأرقام الشركات المدرجة بالنشرة.

أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل https://www.manpower.gov.eg/ نشرة توظيف شهر مايو .

تدريب وتأهيل الشباب مجانًا

أكد وزير العمل أن جميع الراغبين في الالتحاق بالفرص المتاحة يمكنهم الاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تنظمها الوزارة لإعداد وتأهيل الشباب للمهن الأكثر طلبًا في السوق المحلي والدولي.

وشدد على ضرورة متابعة مديريات العمل لمدى التزام الشركات بتطبيق شروط الوظائف المعلنة.

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