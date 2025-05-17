طرح فرص عمل في الأردن برواتب مجزية.. التقديم متاح حتى 21 مايو

فرص عمل في الأردن.. طرحت وزارة العمل اليوم السبت، فرص عمل جديدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مهنة عامل تربية مواشي لدى شركة زراعية، تشمل الفرص المطروحة خمس وظائف براتب شهري يبلغ 300 دينار أردني.

فرص عمل في الأردن

وبحسب بيان وزارة العمل لـ الموجز حول فرص عمل في الأردن للمصريين، تشترط الوظيفة توافر خبرة لا تقل عن عام في تربية الأبقار الحلوب، بالإضافة إلى اجتياز فحص فيروس C بنجاح.

وزارة العمل

شروط فرص عمل في الأردن

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم قد سبق تسفيره من الأردن خلال السنوات الخمس الماضية، وألا يكون قد غادر المملكة خلال الفترة من 31 مايو 2020 إلى 31 مايو 2021.

تأتي هذه الفرص في إطار تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين المؤهلين.

فرص عمل في الأردن

كيفية التقديم على فرص عمل في الأردن

تم فتح باب التقديم بدءًا من اليوم السبت 17 مايو 2025، ويستمر التقديم لمدة خمسة أيام فقط من خلال البوابة الرسمية للوزارة

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index باختيار مهنة "عامل تربية مواشي" من قائمة الوظائف المتاحة.

انتهاء التقديم على وظائف القطاع الهندسي بالسعودية

في سياق متصل، تنتهي اليوم السبت فترة التقديم على 81 فرصة عمل في القطاع الهندسي لشركة سعودية كبرى متخصصة في الخدمات الاستشارية. هذه الوظائف تم توفيرها بالتنسيق بين مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

دعا الوزير محمد جبران الشباب المصري، المؤهل في التخصصات الهندسية المختلفة إلى سرعة تقديم السيرة الذاتية، إذ فتحت أبواب التقديم منذ يوم الأربعاء 14 مايو 2025. هذه الوظائف تأتي بمزايا كبيرة تشمل راتب شهري مجزٍ حسب التخصص، بالإضافة إلى بدل سكن بنسبة 25% من الراتب، وبدل انتقال، وتأمين طبي شامل، ومكافآت نهاية خدمة، إلى جانب تذاكر سفر سنوية.

وتتنوع الوظائف في التخصصات وتستهدف الخبرات الفنية المؤهلة لسوق العمل السعودي، ضمن خطة الدولة لتوفير فرص عمل خارجية تتناسب مع قدرات الشباب وتفتح أمامهم آفاق جديدة في أسواق العمل الإقليمية.

دعم متواصل لتشغيل المصريين بالخارج

يشار إلى أن وزارة العمل تواصل جهودها في توفير فرص عمل خارجية للكوادر المصرية المؤهلة، من خلال اتفاقيات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك الأردن والسعودية. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستفادة من المهارات المصرية في الأسواق الخارجية وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الباحثين عن فرص عمل تناسب خبراتهم.

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