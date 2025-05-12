فرص عمل في السعودية برواتب تصل إلى 6500 ريال للمصريين.. رابط التقديم

فرص عمل في السعودية.. تعلن وزارة العمل، توفير فرص عمل جديدة في المملكة العربية السعودية للعمالة المصرية وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير فرص عمل نوعية للمصريين في الخارج بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل.

وقال وزير العمل محمد جبران، في بيان حصل الموجز على نسخة منه، إنه تم توفير 30 فرصة عمل متميزة للكوادر المصرية لدى شركة "رياض الوطن للمقاولات العامة" بالمملكة العربية السعودية، وتتراوح الرواتب الشهرية لتلك الوظائف بين 3000 و6500 ريال سعودي، تبعًا لطبيعة كل وظيفة والخبرة المطلوبة.

التخصصات المطلوبة لـ فرص عمل في السعودية

تشمل فرص عمل في السعودية مجموعة من الوظائف الفنية والإشرافية، وتشترط الشركة الحصول على شهادات تدريب وخبرة عملية مناسبة في التخصصات التالية:

حدادين، برادين، ولحامين شرط الحصول على شهادة تدريب في مجال الأمن الصناعي وخبرة 7 سنوات.

مشرف عام ميكانيكا بشهادة تدريب في الأمن الصناعي وخبرة 12 سنة.

مشرف عام تركيبات وإنذار حريق، مع شهادة تدريب متخصصة وخبرة 12 سنة.

فنيون لتركيبات كهربائية وشبكات، تركيبات صاج، تبريد، سباكة، رخام، نجارة مسلحة وحدادة إنشائية.

عمالة عادية شرط اللياقة البدنية والقدرة على تحمل ضغط العمل.

فرص عمل في السعودية

المزايا والشروط الممنوحة للمتقدمين

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين 12 مايو 2025 ولمدة 4 أيام، عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه، ويشمل العمل في السعودية مجموعة من المزايا المغرية، من أبرزها، إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم، تذاكر طيران ذهاب وعودة على نفقة الشركة، تحمل تكاليف إصدار وتجديد الإقامة بالكامل، مكافآت سنوية وحوافز أداء طبقًا لسياسة الشركة، أجر إضافي عن كل ساعة عمل بعد الوقت الرسمي، توثيق عقد العمل عبر منصة "قوى" السعودية، تأمين طبي شامل لجميع العاملين، مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل السعودي.

كيفية التقديم على فرص عمل في السعودية

وأوضحت وزارة العمل أنه يمكن التقديم على فرص العمل في السعودية، من خلال إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وزارة العمل مستمرة في فتح أسواق جديدة للمصريين بالخارج

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على توجه وزارة العمل لتعزيز تواجد العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة مع الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية على الكفاءات الفنية والإشرافية في قطاع المقاولات والبنية التحتية.

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