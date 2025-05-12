بدء التقديم على فرص عمل في الأردن للمصريين برواتب مجزية.. إليك الرابط

فرص عمل في الأردن.. طرحت وزارة العمل، اليوم الإثنين، فرص عمل في الأردن للعمالة المصرية، بالتنسيق مع شركات متخصصة في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الإنشائية، والتصدير.

تفاصيل فرص عمل في الأردن للمصريين

وبحسب بيان الوزارة الذي ورد إلى الموجز نسخة منه، تتراوح الرواتب الشهرية لـ فرص عمل بين 290 و500 دينار أردني، وتشمل الوظائف المتاحة عمال زراعة نخيل ورعاية نخيل، وعمال تربية مواشي، وعمال إنتاج سجاد، وعمال رخام، بالإضافة إلى نجارين، وحدادين، وعمال في إنتاج البلاستيك والألبان والأغذية، ومهن نسائية مثل الترزي الحريمي.

فرص عمل في الأردن

كيفية التقديم على فرص عمل في الأردن

مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، هبة أحمد، أكدت أن التقديم على فرص عمل في الأردن متاح بدءًا من اليوم الإثنين ولمدة خمسة أيام عبر الرابط الرسمي للوزارة:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

فرص عمل للأطباء في السعودية

في إعلان سابق أمس الأحد، أعلنت الوزارة عن إتاحة فرصتين للأطباء للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تشمل الوظائف طبيب استشاري في تخصص الجهاز الهضمي، وطبيب استشاري مخ وأعصاب، براتب شهري يبلغ 12,145 ريال سعودي بالإضافة إلى بدل انتقال بقيمة 400 ريال.

من بين الشروط الأساسية ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا، وأن يكون مؤهلًا كاستشاري في التخصص المطلوب، مع توفر السكن والتأمين الصحي وفقًا لسياسة المستشفى.

يبدأ التقديم من يوم الأحد 11 مايو 2025 ويستمر لمدة يومين، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

نشاط مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

تواصل وزارة العمل جهودها في دعم العمالة المصرية بالخارج من خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي منتشرة في دول عربية وأوروبية، حيث تقدم هذه المكاتب خدمات لحوالي 5 ملايين مصري.

تشمل هذه الخدمات الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وتوعيتهم بواجباتهم القانونية، والمساهمة في توفير فرص العمل بالخارج بالتنسيق مع الجهات الدولية.

نجحت هذه المكاتب في توفير أكثر من 74 ألف فرصة عمل خارجية خلال الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 1 أبريل 2025، وهو ما يعكس الأداء الإيجابي والدور الفعّال لهذه المكاتب في فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري.

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