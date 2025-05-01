طرح فرص عمل في الأردن برواتب تصل إلى 500 دينار.. رابط التقديم

فرص عمل في الأردن.. أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن توفير 61 فرصة عمل جديدة للمصريين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للعمل في شركات متخصصة بعدة مجالات متنوعة تشمل النشاط الزراعي، الصناعات التموينية والغذائية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الإنشائية، الصناعات الجلدية، الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وتصل رواتب فرص العمل المتاحة إلى 500 دينار أردني شهريًا.

وينشر الموجز، تفاصيل فرص عمل في الأردن خلال السطور التالية.

تفاصيل فرص عمل في الأردن

وأوضح الوزير أن فرص العمل في الأردن، تشمل عمالة في مجالات متعددة، من بينها تربية الطيور، وصناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات الشرقية والغربية، ومكابس الطوب، ومعامل الطوب، وأعمال الطوب والبلاط والتحميل والتنزيل، والخياطة الصناعية، وصناعة الجلود، وإنتاج منتجات اللدائن والخشب.

وأشار وزير العمل إلى أن التفاصيل الكاملة والشروط حول فرص عمل في الأردن متاحة في الإنفوجراف الآتي:

فرص عمل في الأردن

كيفية التقديم على فرص عمل في الأردن

ونوه الوزير إلى أن التقديم على وظائف الأردن يبدأ من اليوم الخميس ولمدة خمسة أيام عبر الرابط الرسمي:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index

نشاط مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وعددها تسعة مكاتب في دول عربية وأوروبية، تعمل على خدمة ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري، وتلعب دورًا محوريًا في حماية حقوقهم وتوفير الدعم القانوني وتقديم فرص العمل بالخارج.

توفير 74 ألف فرصة عمل بالخارج

وقد تمكنت تلك المكاتب خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025 من توفير 74 ألفًا و246 فرصة عمل بالخارج، والتعامل مع 1524 شكوى عمالية بشكل ودي، كما تم تحويل 86 شكوى للقضاء لضمان حماية حقوق العمال المصريين. ونجحت في استرداد مستحقات مالية للعمال بلغت قيمتها 4 مليارات و714 مليونًا و774 ألف جنيه، تتضمن مبالغ عن تسويات نزاعات وأخرى من الضمان الاجتماعي والمعاشات.

كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنفيذ عدد كبير من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، وتنظيم اجتماعات عمالية متعددة، بالإضافة إلى تقديم استشارات قانونية ومهنية مجانية للعمال المصريين بالخارج.

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