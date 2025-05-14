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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

فرص عمل للأطباء في السعودية برواتب تتجاوز 13 ألف ريال

وزارة العمل
وزارة العمل

فرص عمل للأطباء.. جددت وزارة العمل، فتح باب التقديم لتوفير فرص عمل للأطباء المصريين للعمل في تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية بالخارج، بالتنسيق مع الجهات المختصة والإدارات المعنية بالتشغيل والعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي.

وينشر الموجز كافة تفاصيل فرص عمل للأطباء في السعودية على النحو الآتي:

تفاصيل فرص عمل للأطباء في السعودية

أوضحت الوزارةن أن فرص عمل الأطباء المتاحة تشمل وظيفتين في تخصصات طبية دقيقة، الأولى لطبيب استشاري في الجهاز الهضمي، والثانية لطبيب استشاري في المخ والأعصاب. وتشترط الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عامًا، وأن يحمل خبرة تؤهله للعمل بدرجة استشاري. كما يشمل العرض توفير السكن والتأمين الصحي الكامل وفقًا لسياسات المستشفى.

وظائف الأطباء

مزايا العمل وشروط التقديم في وظائف الأطباء

وأشارت وزارة العمل إلى أن الراتب الأساسي في وظائف الأطباء المعلنه يصل إلى 13145 ريالًا سعوديًا شهريًا، إلى جانب حوافز أخرى تشمل بدل انتقال قيمته 400 ريال. 

ويتم التقديم على فرص عمل الأطباء لمدة يومين بدءًا من اليوم، عبر إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني المخصص من وزارة العمل[email protected]، على أن يتم اختيار المرشحين وفقًا للمؤهلات والخبرات المطلوبة وتطبيق الشروط المعلنة.

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دعم وزارة العمل للتشغيل بالخارج

يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص العمل بالخارج للمهنيين المصريين خاصة في التخصصات النادرة المطلوبة دوليًا، بما يعكس الدور المتنامي للوزارة في دعم التوظيف الدولي وتنمية المهارات المصرية لخدمة الأسواق الخارجية. 

كما تؤكد الوزارة سعيها المستمر في تلبية احتياجات الكوادر المصرية في الداخل والخارج من خلال اتفاقيات وشراكات مع مؤسسات وجهات عمل دولية.

استمرار جهود الوزارة في الحماية الاجتماعية والتدريب المهني

في سياق آخر، ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث تمت مناقشة ما قدمه الصندوق من دعم خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو الجاري، والذي تجاوز 82 مليون جنيه لصالح أكثر من عشرة آلاف عامل في منشآت متعثرة. 

كما تم استعراض نشاط صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي أنفق ما يزيد على 85 مليون جنيه خلال نفس الفترة لدعم برامج التدريب المهني للشباب وربطهم بسوق العمل.

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