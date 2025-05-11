فرص عمل للأطباء في السعودية برواتب مجزية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

فرص عمل في السعودية.. في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل متميزة للمصريين بالخارج، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لوظائف طبية في المملكة العربية السعودية، وينشر الموجز تفاصيل فرص عمل في السعودية للأطباء خلال السطور التالية.

فرص عمل للأطباء المصريين في السعودية

أوضحت وزارة العمل، في بيان اليوم حول فرص عمل للأطباء في السعودية، أنه تم فتح باب التقديم لوظيفتين طبيتين للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، لتوفير فرص عمل بالخارج للكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وزارة العمل

تفاصيل فرص عمل للأطباء في السعودية

وأشار البيان إلى أن فرص عمل الأطباء في السعودية تشمل تخصصات، طبيب استشاري جهاز هضمي، وطبيب استشاري مخ وأعصاب.

ولفتت إلى أن الراتب الشهري يبلغ نحو 12,145 ريال سعودي، بالإضافة إلى 400 ريال بدل انتقال.

شروط فرص عمل الأطباء

أوضحت وزارة العمل أن شروط فرص عمل الأطباء المتاحة تتضمن، ألا يزيد السن عن 55 سنة، خبرة كاستشاري في التخصص المطلوب، السكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

طريقة التقديم في وظائف الأطباء بالسعودية

يبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 11-5-2025، ولمدة يومين. يُرجى إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

ندوة توعوية في المنوفية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في سياق آخر، نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، من خلال مكتب عمل الشهداء، ندوة توعوية موسعة استهدفت أولياء الأمور والأطفال، وذلك بمقر مركز شباب الشهداء، بمشاركة ما يقرب من 30 مستفيدًا.

ندوة مديرية العمل بالمنوفية

افتتح الندوة عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية التوعية بهذه القضايا الحيوية، ومستعرضًا جهود الوزارة في تقديم برامج التدريب المهني للشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

محاور الندوة

شاركت في الندوة د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث تناولت تعريف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والفروقات الجوهرية بينهما، مع تسليط الضوء على أبرز الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ولا سيما بين الأطفال والنساء، والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها نتيجة الاستغلال بأشكاله المختلفة.

كما أكدت على أهمية رفع وعي الأسر بأدوات الحماية، ودور الدولة – ممثلة في وزارة العمل – في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء والأطفال، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتشبيك مع مختلف الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يصدر توجيهات عاجلة بشأن قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

عاجل.. العمل تحدد موعد صرف منحة عيد العمال 2025 بالزياة 1500 جنيه