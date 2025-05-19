أبرزها ملتقى يوفر 1100 فرصة عمل.. 4 مشاهد ترصد زيارة وزير العمل في دمياط

انطلق محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الاثنين، في جولة ميدانية مكثفة بـ محافظة دمياط شملت افتتاح ملتقى توظيف، وتفقد مديرية العمل، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم، بالإضافة إلى متابعة معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وينشر الموجز في هذه السطور تفاصيل زيارة وزير العمل إلى محافظة دمياط.

لقاء وزير العمل ومحافظ دمياط

بدأت الزيارة بلقاء جمع بين وزير العمل ومحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، بمقر ديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض ملفات التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التوظيف، والتدريب المهني، ودمج ذوي الهمم، وتحسين بيئة العمل في دمياط. حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية ومدير مديرية العمل بالمحافظة فتحي التلاوي.

وزير العمل ومحافظ دمياط

جولة تفقدية في مديرية العمل بدمياط

تفقد وزير العمل مقر مديرية العمل بمدينة دمياط، واطّلع على سير العمل داخل الإدارات المختلفة، والتقى بالعاملين واستمع إلى آرائهم، مؤكدًا أهمية تقديم أفضل خدمة للمواطنين، ودعم جهود الوزارة في تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، والتحول الرقمي داخل المديريات على مستوى الجمهورية.

ملتقى توظيف دمياط

افتتاح ملتقى توظيف يوفر 1100 فرصة عمل

افتتح الوزير جبران برفقة المحافظ ملتقى توظيفيًا كبيرًا بكوبري دمياط الحضاري، بمشاركة 50 شركة من القطاع الخاص، لتوفير أكثر من 1100 فرصة عمل للشباب من مختلف التخصصات، في خطوة تستهدف مواجهة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

تسليم عقود عمل

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

شهد الملتقى تسليم 25 عقد عمل لفئة ذوي الهمم من أبناء محافظة دمياط، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تمكين هذه الفئة وتوفير الحماية الاجتماعية والمهنية لها.

معرض السلع الغذائية

تفقد معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة

اختتم وزير العمل جولته بتفقد معرض السلع الغذائية ومنتجات الألبان والحلويات، المُقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، والغرفة التجارية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة. وأشاد الوزير بمشاركة الشباب ورواد الأعمال في المعرض، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتدعم المواطنين من خلال توفير المنتجات بأسعار تتناسب مع دخل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

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