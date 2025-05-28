فرص عمل بالأردن والإمارات وتدريب ذوي الهمم.. أبرز أنشطة وزارة العمل اليوم

أنشطة وزارة العمل.. في خطوات متسارعة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تواصل وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران تقديم فرص عمل للشباب داخل وخارج البلاد، مع التركيز على دعم ذوي الهمم، وتنفيذ برامج تدريب مهني متطورة، والتنسيق مع دول عربية شقيقة لتوفير وظائف في كبرى الشركات الخارجية.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير آخر مستجدات فرص العمل والتدريب المهني في وزارة العمل

وزارة العمل

بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل بالإنتاج الغذائي في الأردن

أعلن وزير العمل محمد جبران عن بدء اختبارات المتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في قطاع الإنتاج الغذائي بإحدى الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي الفرص التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا وفتحت باب التقديم عليها ضمن مهنة "عامل إنتاج غذائي".

وأكد الوزير أن هذه الاختبارات تُعد دليلاً على مصداقية الفرص الخارجية التي توفرها الوزارة للشباب المصري، بالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ويُذكر أن المميزات المالية لهذه الفرص تشمل راتبًا شهريًا يتراوح ما بين 300 إلى 500 دينار أردني.

دفعة برنامج "همم مهنية" في صيانة المحمول

في إطار استراتيجية وزارة العمل لدعم وتأهيل ذوي القدرات الخاصة، أعلنت الوزارة عن تخريج الدفعة الرابعة من برنامج "همم مهنية" للمتدربين من الصم والبكم، بعد اجتيازهم تدريبًا متخصصًا على مهنة صيانة المحمول.

دفعة همم مهنية

وقد أشار سيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى أن التدريب تم بمركز شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقاً)، واستمر من 11 حتى 22 مايو 2025، بإشراف الدكتورة علياء القاياتي.

يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتعليمات مباشرة من وزير العمل محمد جبران، لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

استلام عمال مصريين وظائفهم في شركة مقاولات إماراتية

في خطوة عملية ضمن جهود الوزارة لتوفير وظائف بالخارج، أعلنت وزارة العمل عن استلام عدد من الكوادر المصرية عملهم بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة بدولة الإمارات، بعد أن كانت هذه الفرص قد أُعلنت من جانب الوزارة.

وظائف شركة إماراتية

وأكد الوزير محمد جبران أن المتابعة مستمرة لما بعد التوظيف بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بالإمارات، بما يعزز ثقة الشباب المصري في الفرص التي توفرها الوزارة.

برنامج تدريبي في التفصيل والحياكة بمركز الخانكة بالقليوبية

أطلقت مديرية العمل بالقليوبية برنامجًا تدريبيًا جديدًا في مجال التفصيل والحياكة داخل مركز التدريب المهني بالخانكة، بمشاركة 19 متدربًا ومتدربة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضح فوزي صابر، وكيل المديرية، أن البرنامج يُنفذ وفق نظام 150 ساعة تدريبية معتمدة من وزارة العمل، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لأداء المتدربين، مع إعداد تقارير دورية لتقييم جودة التدريب وتحقيق أقصى استفادة مهنية.

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